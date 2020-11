Prijavljena u Imotskom, a živi u BiH i rodbini daje beneficije...

Živim u Imotskom, tvrdi Anamarija Lončar, istaknuta HDZ-ovka i ravnateljica lokalnog Centra za socijalnu skrb. Ali zašto onda svaki dan dolazi iz BiH?

<p>Za <strong>Anamariju Lončar</strong>, ravnateljicu Centra za socijalnu skrb u Imotskom i uglednu članicu HDZ-a, javno se priča kako stvarno živi u Posušju, u BIH, u svojoj obiteljskoj urbanoj vili s obitelji i da je fiktivno prijavljena u Imotskom.</p><p>I tu bi bio kraj naše priče da ravnateljica nije u pokušaju demantiranja navoda potkrijepila sumnju.</p><p>“Dobro, što?!”, uslijedio je kratak odgovor kad smo je priupitali je li to istina, kao da uopće ne razumije u čemu je problem.</p><p>- Pa ne znamo jeste ili niste fiktivno prijavljeni u Imotskom - rekli smo.</p><p>Nakon podulje stanke uslijedio je njen odgovor.</p><p>- Evo možemo li u ponedjeljak.</p><p>- Dobro, može, ali trebali biste znati gdje živite...</p><p>- Znam gdje živim, Bruna Bušića 2. U čemu je problem?! - kaže nam ravnateljica lokalnog Centra za socijalnu skrb.</p><p>- Živite li u Posušju, u BiH, ili u Hrvatskoj - inzistirali smo dalje na odgovoru.</p><p>- U Imotskom živim - odgovorila nam je Lončar.</p><p>- U Imotskom?</p><p>- Da.</p><p>- Dobro, onda imamo pogrešne informacije - uzvratili smo.</p><p>- Evo izvolite pa provjerite. Nemam ja s tim problem...</p><p>A mi smo se onda doista odlučili provjeriti i uvjerili se kako ravnateljica Lončar svako jutro zorom poslije 6.30 napušta obiteljsku kuću u Posušju BIH, sjeda u svoj osobni automobil imotskih registracijskih oznaka i odlazi do Imotskog.</p><p>Naravno, pritom treba prijeći i međunarodni granični prijelaz Vinjani Gornji. Ravnateljicu smo nekoliko dana u nizu vidjeli na izlazu iz obiteljske urbane vile u Posušju, odakle je odlazila u Imotski.</p><p>Pitali smo ravnateljicu (ne bez razloga) gdje su joj djeca završila školu i gdje joj žive djeca - u Imotskom ili Posušju.</p><h2>Članu obitelji 3500 kuna?!</h2><p>- Zašto bih vam ja to odgovarala? - izustila je kratko.</p><p>- Pa one nisu nikad ni govorile da su školu završile u Imotskom. U čemu je tu problem stvarno ne vidim...</p><p>Nismo mogli dovršiti razgovor i dobiti odgovor - kako to da ona živi u Imotskom, a djeca u Posušju?</p><p>Naime, djeca su primila za prošlu akademsku godinu studentsku potporu grada Imotskog.</p><p>Uputili smo i službeni dopis na adresu Grada Imotskog želeći saznati - jesu li djeca Anamarije Lončar primala neki oblik studentske novčane potpore? U pisanom odgovoru stoji:</p><p>“U 2020. godini nemamo korisnika studentskih potpora za imena iz Vašeg upita, dok su za akademsku godinu 18/19. ostvarile studentsku potporu u iznosu od 1000,00 kuna.”</p><p>Prije nego što nam se ravnateljica Lončar zahvalila na razgovoru i spustila slušalicu, mi smo uspjeli pitati još ponešto iz domene rada Centra, a da ne povrijedimo pravo na zaštitu osobnih podataka.</p><p>- Imamo informaciju da je članu vaše šire obitelji isplaćena novčana pomoć u iznosu od 3500 kuna na blagajni Centra iako nije navodno bio u statusu socijalno zaštitne potrebe. Ispravite me ako govorim pogrešno.</p><p>Da nisu prikazani potpuni podaci i svi članovi obitelji.</p><p>- Dobro - odgovorila je Anamarija Lončar.</p><p>- Je li to istina - pitali smo.</p><p>- Kako to mislite? Kad se to dogodilo? Ja imam zamjenika, ako sam možda na godišnjem. Ja ne znam - rekla nam je ravnateljica te dodala:</p><p>- U Centru Imotski sve je transparentno i nema nikakvih nepravilnosti, niti ima bilo kakvih nezakonitih radnji. Niti se vode bilo kakvi postupci od nadležnih službi ili od prekršajnih ili kaznenih institucija, a ukoliko vi imate neka saznanja... Dapače, ja bih voljela da nam ih dostavite.</p><p>Saznanja koja mi imamo jesu da ravnateljica ne živi u Imotskom nego u Posušju. Evo ispravljamo i dostavljamo. Da su joj djeca primila studentsku potporu grada Imotskog jer su prijavljeni u Imotskom.</p><p>Kao i saznanja da nemali broj korisnika Centra iz Imotskog navodno živi u Hercegovini, a prima socijalnu pomoć Centra u Imotskom.</p><p>- Vi ako podnesete prijavu, netko mora doći do vas vidjeti i razgovarati s vama. Uzeti vašu izjavu pod zakonskim obvezama. Je li tako? Kazneno ste odgovorni ako ste nešto slagali - kaže nam Lončar.</p><h2>Mogu li uzeti dvostruko?</h2><p>Željeli smo i službeni stav Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na čelu kojeg je Josip Aladrović, o tome tko može primiti jednokratnu naknadu, tko provjerava prebivalište korisnika i još ponešto.</p><p>“Stručni radnici Centra za socijalnu skrb u postupku ostvarivanja prava utvrđuju činjenično stanje (obiteljske, materijalne i druge bitne okolnosti) te mogu obaviti očevid na mjestu prebivališta ili trenutnog boravišta stranke. No utvrđivanje stvarnog prebivališta i odjava iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u nadležnosti je Policijske uprave”, stoji u objašnjenju.</p><p>Fiktivne prijave ne donose samo adresu na osobnoj iskaznici ili putovnici nego i ostvarivanje rodiljskih naknada, koje su u Hrvatskoj mnogo veće, dječjeg doplatka, raznih vrsta socijalne pomoći.</p><p>Upitno je primaju li možda fiktivno prijavljeni i u BiH isto to, dakle - dvostruke naknade. U svakom slučaju stjecanje protupravne imovinske koristi nije zanemarivo i traži odgovor nadležnih institucija</p>