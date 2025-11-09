Obavijesti

STRAVIČAN DAN

Prije 145 godina potres je razorio Zagreb. Šenoa: 'Nikad nisam vidio užasnije slike!'

Veliki potres magnitude 6,2 Richtera pogodio je Zagreb 9. studenog 1880. godine, a u snažnom podrhtavanju oštećena je skoro svaka od 3670 zgrada, koliko ih je tada bilo u gradu. Bilo je to u 7 sati, 3 minute i 3 sekunde...
Urušilo se 13 posto zgrada, a katedrala je bila toliko oštećena da joj je trebala temeljita obnova. | Foto: Ministarstvo kulture i medija
