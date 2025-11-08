Obavijesti

VRIJEDNA 850 MIL. DOLARA

Prije 232 godine otvorili pariški muzej Louvre, nestala je i Mona Lisa. Znate li zašto?

Najskuplje i najpoznatije djelo ikada ukradeno iz pariškog Louvrea bez sumnje je 'Mona Lisa' Leonarda da Vincija. Ovo remek-djelo svjetske umjetnosti nestalo je iz muzeja 21. kolovoza 1911. godine, a počinitelj je bio Vincenzo Peruggia, talijanski stolarski radnik koji je povremeno radio u Louvru...
French CRS riot police walk near the glass Pyramid of the Louvre Museum
Peruggia je sakrio sliku ispod svoje radne kute i jednostavno izašao iz muzeja - u vrijeme kada sigurnosne mjere gotovo nisu postojale. Njegov motiv bio je patriotski: vjerovao je da “Mona Lisa” pripada Italiji, a ne Francuskoj. | Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
