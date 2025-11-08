Prije 232 godine otvorili pariški muzej Louvre, nestala je i Mona Lisa. Znate li zašto?

Najskuplje i najpoznatije djelo ikada ukradeno iz pariškog Louvrea bez sumnje je 'Mona Lisa' Leonarda da Vincija. Ovo remek-djelo svjetske umjetnosti nestalo je iz muzeja 21. kolovoza 1911. godine, a počinitelj je bio Vincenzo Peruggia, talijanski stolarski radnik koji je povremeno radio u Louvru...
Peruggia je sakrio sliku ispod svoje radne kute i jednostavno izašao iz muzeja - u vrijeme kada sigurnosne mjere gotovo nisu postojale. Njegov motiv bio je patriotski: vjerovao je da “Mona Lisa” pripada Italiji, a ne Francuskoj.
| Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
Peruggia je sakrio sliku ispod svoje radne kute i jednostavno izašao iz muzeja - u vrijeme kada sigurnosne mjere gotovo nisu postojale. Njegov motiv bio je patriotski: vjerovao je da “Mona Lisa” pripada Italiji, a ne Francuskoj. |
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
Peruggia je sakrio sliku ispod svoje radne kute i jednostavno izašao iz muzeja - u vrijeme kada sigurnosne mjere gotovo nisu postojale. Njegov motiv bio je patriotski: vjerovao je da “Mona Lisa” pripada Italiji, a ne Francuskoj.
| Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
Slika je pronađena tek 1913. godine u Firenci, nakon što je Peruggia pokušao prodati djelo jednom trgovcu umjetninama. Danas se vrijednost “Mona Lise” procjenjuje na više od 850 milijuna američkih dolara, odnosno oko 782 milijuna eura, što ju čini najskupljim umjetničkim djelom na svijetu - i najvrjednijom ikada ukradenom iz Louvrea.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Iako se “Mona Lisa” nikada više nije pomaknula sa svog oklopnog postolja, Louvre je i u 2025. godini ponovno bio meta spektakularne pljačke.
| Foto: Louvre Museum/REUTERS
Dana 19. listopada 2025. skupina lopova ukrala je kolekciju kraljevskih nakita iz muzejske zbirke.
| Foto: Louvre Museum/REUTERS
Vrijednost ukradenih predmeta procjenjuje se na više od 100 milijuna američkih dolara (oko 88 milijuna eura). U pljački su nestali dijamantni i sedefni dragulji, tiare i ogrlice s velikom povijesnom vrijednošću.
| Foto: Louvre Museum/REUTERS
Pljačka je bila izvedena u svega šest do sedam minuta, i to usred dana, dok je muzej bio otvoren za posjetitelje - što je izazvalo golemo iznenađenje i sramotu za sigurnosne službe.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Iako materijalna vrijednost “Mona Lise” ne može biti uspoređena s nijednim drugim umjetničkim djelom, oba slučaja pokazuju koliko Louvre - najveći muzej na svijetu - i dalje izaziva maštu, želju i pohlepu.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Za mnoge, krađa “Mona Lise” ostaje simbol romantične legende o umjetnosti i domoljublju, dok krađa nakita iz 2025. godine podsjeća da suvremeni muzeji, unatoč visokoj tehnologiji, nisu imuni na odvažne zločine.
| Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
8. studenog 1793. otvoren je pariški muzej Louvre, jedan od najvećih svjetskih muzeja. Louvre se nalazi u središtu Pariza, u okviru nekadašnje kraljevske palače, i najposjećeniji je muzej na svijetu.
| Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
Zbog tehničkih problema muzej je bio zatvoren dvije godine kasnije, no ponovno je otvorio svoja vrata 1801. godine.
| Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
Foto ABDUL SABOOR/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS