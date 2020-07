Prije birališta trebamo mjeriti temperaturu: Mnogi bi mogli ostati doma i zbog obične upale

Državno izborno povjerenstvo biračima preporučuje da u nedjelju ujutro, na dan izbora, izmjere temperaturu. Ako bude viša od 37,2 °C, trebali bi se javiti nadležnom liječniku. Povišena temperatura ne znači samo Covid

<p>Budu li poštovali preporuku Državnog izbornog povjerenstva, i u nedjelju ujutro izmjerili temperaturu, od odlaska na biralište mogli bi odustati, primjerice, svi koji imaju blago povišenu temperaturu zbog infekcije kao što je upala mjehura, zuba ili slično. Toliku temperaturu, pojašnjavaju liječnici, mogu imati i žene nakon ovulacije, jednako tako i oni koje je "opalilo" sunce. Na kraju krajeva, postoje i ljudi s uobičajeno povišenom bazalnom temperaturom. Ta pojava nije česta, ali postoji. Bazalna temperatura je ona koju imamo nakon najmanje šest sati sna, izmjerena prije ustajanja. </p><p>Dan, dva nakon ovulacije temperatura kod žena fertilne dobi zbog pojačanog lučenja progesterona može bazalnu temperaturu povisiti na 36.9 do 37.2 °C. </p><p>- Povišenu temperaturu može, osim toga, izazvati i duže stajanje na suncu, nekakva infekcija odnosno prehlada, viroza ili upala. Ima i ljudi čija je granična temperatura povišena, ističe spec.opće medicine <strong>Milan Mazalin.</strong> Osim toga, dodaje, temperatura može biti simptom Covida-19, ali i ne mora. </p><p>- Ona nije nužno prisutna kod te bolesti, odnosno nije pretjerano sigurna metoda probira, kaže liječnik.</p><p>Drugim riječima, netko može biti zaražen koronom i ne imati temperaturu, odnosno može biti bez ikakvih simptoma. S druge strane blagu temperaturu može imati netko tko korona virus nema, i potpuno je bezopasan po okolinu. Primjerice, kako smo naveli, žena koja je izašla iz ovulacije, zbog temperature 37,2 možda u nedjelju neće izići na izbore. Kod Covida-19 temperatura jest čest, ali ne obavezan simptom, zaključuje dr. Mazalin. </p><h2>Preporuka je na biralištu staviti masku na lice </h2><p>Osobe koje ujutro na dan izbora izmjere povišenu temperaturu trebale bi se javiti nadležnom liječniku, savjetuje Državno izborno povjerenstvo. Liječnici su malo zbunjeni time, jer nedjeljom ne rade, ali kako kaže dr. Mazalin, vjerojatno se ne misli na izabrane liječnike već one u Covid ambulantama, kao i na epidemiologe. </p><p>U nedjelju će, kažu preporuke DIP-a donesene u dogovoru s epidemiolozima, birači morati prilikom ulaska i izlaska s biračkog mjesta dezinficirati ruke. Preporuča se, nadalje, da sa sobom donesu kemijsku olovku kojom će glasati, a ako to ne učine, imat će kemijsku na glasačkom mjestu, zbog čega je bitna dezinfekcija ruku i na ulasku i na izlasku. Članovi biračkog odbora će morati voditi brigu da se tijekom dana u više navrata kemijske olovke na biračkom mjestu obrišu dezinficijensom.</p><p>U prostoriju će birači ulaziti i izlaziti jedan po jedan, i biti na razmaku od najmanje 1,5 metra. Na red će čekati ispred ulaza prostorije, također održavajući razmak od 1,5 metra. Ako čekaju u zavorenom prostoru (npr. hodniku), to bi trebalo trajati što kraće. U prostoriji će smjeti biti onoliko glasača koliko je i označenih mjesta za glasanje. O tome će morati voditi računa osoba zadužena i za kontroliranje nanošenja dezinficijensa. Preporučuje se da birači nose maske, a posebno oni s kroničnim bolestima koje mogu predstavljati veći rizik za razvoj težih oblika Covida-19 (osobe s kroničnim respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama, osobe s većim tjelesnih/motoričkim oštećenjima).</p><p>Ako birač koristi masku, kod provjere identiteta će je nakratko morati skinuti na udaljenosti od 2 metra od člana biračkog odbora, koji je zadužen za provjeravanje identiteta birača, kao i od drugih osoba. Biraču koji na biračko mjesto pristupi bez maske mora se omogućiti glasanje, uz pridržavanje svih drugih epidemioloških mjera propisanih uputama. Birači ne trebaju nositi rukavice, osim ako imaju oštećenja kože i noktiju na rukama.</p>