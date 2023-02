'Prije će se obnoviti Turska. Izgubili smo dvije godine samo zato jer Vlada nije htjela slušati'

Zaspao je jednu noć Branko Bačić, saborski zastupnik, sanjajući da HDZ donosi najbolje zakone na svijetu, zakone za koje je on svaki put, ne samo dizao ručicu, nego i okupljao većinu da zakon sigurno stupi na snagu. I probudio se iduće jutro Branko Bačić, ministar graditeljstva, i shvatio da HDZ donosi ono što mi odavno znamo - najgore zakone na svijetu - i da je čak 60 posto Zakona o obnovi, a to su njegove riječi, nevaljalo, istaknula je Mostova Marija Selak Raspudić prije same rasprave o novom Zakonu o obnovi, koji im je došao predstaviti ministar Bačić.

'Ovo nije Zakon o obnovi nego četvrta po redu obnova Zakona'

A obzirom da se Zakon donosi po hitnoj proceduri, zastupnici će o njemu glasati već u petak.

Samo su dva moguća puta interpretacije ovog slučaja - ili je Bačić imao rješenja za obnovu pa ih je prešutio i time izdao građane s potresom pogođenih područja pa i svoj vlastiti HDZ ili ni sada nema rješenja nego tek želi politički profitirati pa nudi ovaj "zbrzani" zakon da bi ispalo da nešto radi, dodala je još zastupnica.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Mi nećemo podržati ovaj četvrti po redu Zakon o obnovi jer ovo nije Zakon o obnovi nego četvrta po redu obnova zakona. Sve što HDZ radi je da obnavlja i obnavlja i obnavlja vlastiti zakon umjesto da obnovi potresom pogođena područja na vlastitu sramotu i štetu ljudi - naglasila je.

I ostali iz oporbe su kritizirali vladajuće što su izgubili toliko vremena i nisu slušali njih koji su uporno upozoravali da prethodni zakoni ne valjaju i nudili rješenja, od kojih su neka tek sad prihvatili.

'Male tajne velikih majstora kuhinje, tako možemo nazvati ovaj prijedlog. Sve je ovo jako dobar trik'

- Do petka imamo jedan zakon kojeg možemo zvati zakonom procedura i procesa, koji su tako komplicirani i neprobojni i za one koji ga su procesom morali upravljati i za ljude pogođene potresom, a sada imamo prijedlog zakona kojeg možemo nazvati "male tajne velikih majstora kuhinje" jer se ovdje krije niz zamki koje ćemo tek vidjeti u samoj provedbi - istaknula je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, koja je kao kritike navela da tamo gdje nema rješenja Ministarstvo osniva Povjerenstvo u kojem je samo jedan član građevinske struke, da se za privremeno zbrinjavanje donosi odluka, što je neupravni akt te da će APN graditi zgrade za privremeni smještaj, a sporno joj je što će moći kupovati zemljišta koja su planom namijenjena za zelenilo, škole...

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Drago mi je vidjeti evoluciju stavova vladajućih, ali i dijela oporbe, gdje se konačno shvatilo da je bolje isplatiti predujmove ljudima nego zagovarati model obnove koji nije ni mogao zaživjeti na pravi način jer je bio sulud. Novaca na koncu za obnovu ni nema, u tri godine smo osigurali oko milijardu eura, a procjena šteta je otprilike 17 milijardi eura, tako da je ovo jedan jako dobar trik, pogotovo PR trik, a na koncu konca, nakon 30. lipnja novca više neće ni biti - ukazao je predsjednik Fokusa, Dario Zurovec, koji je još jednom pozvao Vladu da prihvate njihov prijedlog davanja beskamatnih kredita putem HBOR-a, oprosta PDV-a i direktne pomoći socijalnim slučajevima.

- Ako Boga poznajete, ako vam se obrati Turska, nemojte im samo govoriti o ovim prvim prijedlozima zakona zato što oni svoju obnovu neće vidjeti sigurno narednih 50 godina, kao što ovim tempom neće vidjeti ni Sisak, Petrinja i okolna područja - dodao je.

'Treću Novu godinu su stanovnici dočekali u kontejnerima, tuga, jad i sramota. Prije će se obnoviti Turska nego Hrvatska'

Stanovnici Banije dočekali su treću Novu godinu u kontejnerima, podsjetio je Bačića zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić.

- To najbolje govori o tome koliko je obnova uspješna, to je tuga, jad i sramota. To nije obnova, to je velika obmana, prevarili ste nas do sada tri puta i mi vam više ne vjerujemo. Svaki put ste govorili da će izmjene Zakona ubrzati obnovu, a nije se dogodilo apsolutno ništa. Ali izgleda da vam vjeruju iz Možemo, koji su najavili da će Zakon podržati, očito je ta suradnja sjajna - kazao je naglasivši da se Grad Zagreb u javnom savjetovanju nije ni očitovao na ovaj Zakon iako niti jedna kuća u Zagrebu nije obnovljena.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Šlag na tortu ovoj sjajnoj suradnji je informacija iz kuloara da smijenjeni Gordan Hanžek dolazi raditi u Grad Zagreb u sektor za obnovu. Nije uspio obnoviti Baniju, ali je uspio sebi pribaviti luksuzni Audi i sad će se pridružiti plejadi Tomaševićevih prvih suradnika, koji voze luksuzne automobile, poput Tesle - poručio je.

Katarina Peović, zastupnica Radničke fronte, pita se ima li uopće smisla govoriti o ovom Zakonu tri godine nakon potresa.

- Pa prije će see Turska obnoviti nego Hrvatska. Obnova je završila, gotova je, ona duhovna, koja traje od devedesetih, a vodi ju uglavnom HDZ. Već prije potresa su Sisak i Petrinja bili potpuno razrušeni, odlazili smo tamo kad su radnici rafinerije Sisak dobivali otkaze. Ta obnova se desila već iseljavanjem 16,7 posto radno sposobnog stanovništva i ona je uistinu završila, ovo su samo posljednji rezultati duhovne obnove HDZ-a i svih vlada do sada, koja ima za cilj staviti nas na začelje Europe, da svi ljudi isele iz Hrvatske i da nitko tu ne živi osim HDZ-ovih dužnosnika, koji će prodavati još ono zadnje što nam je ostalo, a to je naša obnova - istaknula je.

'Svima je jasno da obnova nije bila politički prioritet premijera, propustili smo dvije godine. Novi Zakon je too little too late'

Da bi se efikasno provodila obnova, potreban je efikasan zakonski okvir, ali puno više od toga je politička volja, naglasila je predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

- Svima je jasno da obnova Zagreba i Banije nije bila politički prioritet premijera do jučer. Jer da je bila, vlastitim bi rukama sagradio više od pet-šest kuća na Baniji, a u Zagrebu da ne govorimo, gdje obnove privatnih zgrada doslovno nije ni bilo. Zakonom je Vlada preuzela na sebe odgovornost obnove privatnog fonda, jedinice lokalne samouprave tu nemaju ingerenciju - podsjetila je istaknuvši kako obnova postaje prioritet ove Vlade godinu dana prije izbora.

- Sve ono što smo govorili prije dvije godine evo danas napokon vidimo u prijedlogu novog Zakona. Propustili smo dvije godine samo zbog toga jer je HDZ imao naviku odbijati svaki prijedlog koji dolazi od opozicije. Samo zbog toga - dodala je.

Novi Zakon je "too little too late" - premalo, prekasno, poručio je zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica.

- Od početka smo upozoravali da javna uprava, koja je skupa, golema i živi u nekom paralelnom svijetu od običnih ljudi, nije u stanju odgovoriti na potrebe ljudi na Banovini, ali i u Zagrebu. Nažalost, na primjeru obnove to se najbolje vidi. Postoji paralelni svijet u kojem ljudi izmišljaju pravilnike, koji nisu provedivi, a nitko nije odgovoran - kazao je izrazivši nadu da će Bačić preuzeti političku odgovornost i za sve dobro, ali i sve loše.

'Samo pogledajmo što se događa u Turskoj u kojoj je izdano preko 150 uhidbenih naloga. Nakon dvije godine dolazimo do rješenja koje je oporba predlagala'

- Izuzetno je bitno pogledati što se trenutno događa u Turskoj, zemlji koja je izdala preko 150 uhidbenih naloga za sve osobe za koje sumnjaju da su sudjelovale u zlouporabama izgradnje zgrada. RH je propustila provjeriti što se događalo s obnovom nakon rata na području Banovine - naglasila je i zastupnica Kluba za pravednu Hrvatsku Ružica Vukovac.

Ti ljudi koji su na Banovini drugi put ostali bez krova nad glavom, poručila je, izigrani su od strane vladajućih i opet napušteni.

- Vrtimo se u krug protekle dvije godine zbog Vlade koja nije dovoljno dobro, organizirano, smisleno, tolerantno poslušala sve pametne ljude, dobre savjete i struku. Dolazimo na rješenja koja je ova oporba prvi puta prije dvije godine predlagala - kritizirao je vladajuće i Željko Sačić iz Domovinskog pokreta.

Bačiću je poželio sreću, ali uz naglasak da debelo kasne.

Bivši ministar graditeljstva, HNS-ov Predrag Štromar, pozdravio je donošenje novog Zakona, a šef SDP-a Peđa Grbin istaknuo kako je više od 2000 kontejnera u kojima živi više od 6000 građana pokazatelj neuspjeha.

- Pokazatelj su toga da obnova Vladi naprosto nije bitna. Tri godine od zagrebačkog, dvije od petrinjskog potresa nije se napravilo sve ono što se moglo i moralo da se tim ljudima pomogne da dobiju krov nad glavom, da mogu živjeti život dostojan čovjeka - rekao je pa i on naglasio da ljudi i dalje žive u kontejnerima, nehumanim uvjetima, samo zato što Vlada nije htjela slušati.

- Dvije godine stvari stoje i tapkaju u mjestu, ali sada napokon imamo Zakon koji je koliko-toliko poboljšao stvari. Međutim, bez obzira što je Zakon korak naprijed, ostaju brojni neriješeni problemi na koje još nemamo jasne odgovore i očekujem od ministra da nam odgovori kako stojimo s Fondom solidarnosti i što ćemo napraviti da se ta, ali i druga sredstva iskoriste, tko će sada, kada ubrzamo procedure, to graditi jer imamo ozbiljan problem s građevinskim sektorom - poručio je.

