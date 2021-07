Poplave su odnijele desetke života u Europi i potopile gradove, ali treba podsjetiti da ni kod nas tako velike poplave nisu neuobičajene. Podsjetimo, prije godinu dana epska poplava poharala je Zagreb.

Mnogi Zagrepčani pamtit će 24.7.2020. kad je u kratkom vremenu pala rekordna količina oborina i paralizirala hrvatsku metropolu. Poplavile su mnoge zgrade, prometnice su bile pod vodom, a jedan vatrogasac je poginuo.

Zapamtili smo i Mirnu Mrčelu koja je od utapanja u Miramarskoj ulici spasila Josipa Šimića.

- Nitko ne očekuje jezero u središtu grada. Nisam vozio brzo, ali je bio mrak, padala je kiša, a od odbljeska uopće ne vidite vodu. Kasnije sam vidio da je bila traka, ali ona je bila nisko, uopće je nisam vidio. Probao sam natrag, ali auto se ugasio. Probao sam otvoriti vrata, ali ih je elektronika blokirala. Uhvatila me panika – ispričao je tada Josip Šimić.

Mirna je šetala pse iznad podvožnjaka kad je čula ženu kako viče pa ugledala auto i muškarca koji ne može izaći.

- Pitala sam tu ženu, koja je također spremno pomagala, jesu li zvali pomoć. Muškarac koji je ondje s njom stajao rekao je kako zove cijelo vrijeme, no da ga ili izbacuje ili se nitko ne javlja. Ondje su bila još dva muškarca i komentirala kako je to gotovo, da mu se više ne može pomoći. Ja to nisam mogla prihvatiti. Rekla sam da ja ne mogu stajati i to gledati. Cijeli život spašavam životinje, a da gledam i ne pokušam pomoći čovjeku ne dolazi u obzir - rekla je Mirna.

No kad je doplivala do Josipa i kad su uspjeli otvoriti vrata automobila, dočekao ju je još jedan šok.

- Kopa on nešto po autu, a ja mu vičem da pusti sve i izlazi jer nemamo vremena. Uzvraća on: ‘Samo da dohvatim nogu’. Presjeklo me u tom stresu, kakvu nogu? I onda vidim kako vadi protezu. Tad razmišljam kako ću s njim otplivati na sigurno, a da nam se sad, kad smo na pola uspjeli, nešto ne dogodi. Rekao je da može do krova auta sam. Tako se uspio popeti, a ja sam s protezom otplivala jer su već stizali vatrogasci.

Sve je sretno završilo, a Mirna je rekla kako smatra da su nam potrebne pozitivne priče nakon svega što smo proživjeli. Godinu dana kasnije situacija nije puno drugačija.

No, nisu se svi našli u toliko nezgodnoj situaciji. Neki Zagrepčani su nevrijeme htjeli iskoristiti na najbolji način. Neki su na poplavljenoj Ilici htjeli organizirati rafting, drugi su plesali na kiši uz popularni hit.

Ekipa iz Buzina je na luftićima htjela preplivati ulicu.

Zbog nevremena su poplavili brojni stanovi koji su zahtijevali velik broj intervencija, a na jednoj takvoj je bio i tada saborski zastupnik platforme Možemo!, a danas gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević. On je pomogao susjedima ispumpati vodu iz njihovog suterenskog stana.

Prije godinu dana je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) rekao kako se takvo nevrijeme događa jednom u 400 godina, ali sada su nas opet upozorili kako ovih dana moramo biti spremni na poplave i bujice.

- Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima, upozoravaju.