- Ne, to sigurno nije tržišna cijena. Niti danas niti na kraju 2014. godine. Pa to je u biti samo cijena zemljišta sa svom dokumentacijom i davanjem za komunalni doprinos, projektiranjem i priključcima. Nikako nije tržišna cijena roh bau vile od 250 četvornih metara 90.000 eura – kaže nam to vlasnik agencije za nekretnine s višegodišnjim iskustvom u Zagrebu.

Nakon što smo objavili da čelnik Matice sindikata Vilim Ribić živi u novoj vili u Gornjem Vrapču, provjerili smo je li realna cijena po kojoj je došao do te nekretnine. Kako nam je rekao agent: Nije.

A zemljište i vilu su prodale tvrtke koje su povezane sa Zoranom Kovačom, čovjekom čije tvrtke imaju već godinama ekskluzivno pravo na građenje stanova za sindikate. Ribić je bio zagovornik takvog modela po kojem članovi dobiju stanove po cijenama nešto nižim od tržišnih, a tvrtke iz Kovačeve grupa Sigma sigurne kupce stanova. Model traje već godinama i dosad su podignute stotinu stanova. Kovač vodi i tvrtku Matica stanogradnja koju je osnovalo devet sindikata, među ostalim i Ribićev Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja gdje je sada tajnik, a bio je predsjednik. Kovač je direktor i tvrtke Sindikat gradnja koja je izgradila Sindikalni dom na Trešnjevci, investiciju koju je pokrenuo Ribić i njegov sindikat.

Poslovna veza Kovača i Ribića, dakle traje od početka prošlog desetljeća. Kovačev partner je u početku bio i Domagoj Ivan Milošević, sadašnji zastupnik HDZ-a i bivši potpredsjednik Vlade. Ali kako nam je rekao Milošević, razišli su se prije jedno pet-šest godina.

Zašto je sve to važno?

Zato što su posredno Ribićev novi dom jeftino osigurale upravo tvrtke povezane s Kovačom, pa se postavlja pitanje eventualnog Ribićeva sukoba interesa. Jer i on je odlučivao o investicijama koje su povjerene Kovačevim tvrtkama.

Kako smo objavili, Ribić danas živi u vili od 250 četvornih metara bruto površine na obroncima Medvednice. Vila je ukopana jednim dijelom u brdo, a kako je parcela površne 1285 četvornih metara, ima prostrano dvorište i privatnost. Ne živi više u malom sindikalnom stanu od 40-ak kvadrata. Taj stan je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja prodao u lipnju prošle godine.

Vila je još uvijek upisana kao oranica, na zemljištu više nema nikakvog tereta. Bilo je upisano 228.000 kuna kredita, ali je Ribić to uspio otplatiti u samo pet godina.

A kako je sve počelo?

Tvrtka Talaria koju vodi Ana Kovač, sestra Zorana Kovača, kupuje u srpnju 2013. godine zemljište od 1285 četvornih metara na obroncima Medvednice. Platili su ga 43.000 eura prema ugovorima koje smo dobili u gruntovnici. Novac za tu kupnju osigurava tvrtka Metatron Domus koja je danas ugašena. Njen vlasnik je Zoran Kovač. Ta hipoteka je bila upisana dok Ribić nije potpisao svoj ugovor.

Kako nam je odgovoreno iz Grada Zagreba, Talaria traži i dobiva dozvole za objekt koji je trebao imati podrum, prizemlje i kat. Stručnjaci kažu da je za 250 kvadrata površine, samo komunalni doprinos oko 20.000 eura. Oni su napravili i projekt vile, za što nam je jedan projektant objasnio da je cijena oko 15.000 eura. I počinju gradnju.

A onda, 30. prosinca 2014. godine, potpisuju ugovor s Ribićem. U ugovoru stoji da će za cijenu od 90.000 eura dobiti objekt u roh-bau fazi izgradnje. Također, prema ugovoru, u tu cijenu od 90.000 eura spada i cijena zemljišta, svi potrebni priključci, svi izvedeni radove, vodovod, kanalizacija, te će Ribiću napraviti i arhitektonski projekt s troškovnikom koji će precizirati koliko je potrebno novca za dovršenje vile.

Zanimljivo, u ime Talarie je ugovor potpisao tadašnji direktor Predrag Milošević. Pitali smo i zato Domagoja Ivana Miloševića je li bio uključen u tu operaciju i je li mu to rod, ali negira oboje. Potvrdio nam je samo da prezimenjak Predrag "suprug sestre njegova bivšeg poslovnog partnera Kovača".

- Mi smo se razišli prije pet-šest godina zbog različitog shvaćanja posla. Stvarno nemam ništa s tim i ne znam što je radio, a Predrag mi nije nikakav rod – kaže nam Domagoj Ivan Milošević.

Ribić je svih 90.000 eura isplatio već u svibnju 2015. godine, ni punih šest mjeseci nakon ugovora. Vidljivo je to iz aneksa koji su potpisali. Zanimljiva je činjenica i da je u osnovnom ugovoru stajala odredba da Ribić neće platiti iznos direktno Talariji koju vodi sestra Zorana Kovača nego "asignacijom", što znači na račun nekog trećeg. Ali kome, nije vidljivo.

Kako nam je potvrđeno iz Grada Zagreba, Ribić kao novi investitor traži izmjene projekta i dozvole i na kraju ih dobiva za objekt od 250 četvornih metara bruto površine. Ali sada se on vodi kao podrum i prizemlje. Tražio je od grada dozvolu i za pomoćnu građevinu i dobio ju je. Iako je još u osnovnom ugovoru stajalo da prodavatelj kupcu dopušta da vilu uknjiži u zemljišne knjige i katastar, Ribić to do danas nije učinio.

Da su Ana i Zoran brat i sestra, vidi se iz njihovih adresa koje su dostupne u sudskom registru. Još kao mladi su živjeli na istoj adresi u blizini Autobusnog kolodvora, a onda je ona bila prijavljena sa suprugom na kući na Goljaku gdje je i danas prijavljen Zoran Kovač.

Podsjetimo, Ribić je o vili odbio s nama razgovarati. Pokušali smo dobiti na mobitele i Anu i Zorana Kovača, ali nam nisu odgovorili. Poslali smo im i mail u kojem smo ih pitali na osnovu čega su tako jeftino prodali zemljište i nedovršenu vilu i ima li to veze s tim da Kovaču sindikati osiguravaju kupce za stanove? Odgovor ćemo objaviti ako ga dobijemo.

Koja je vrijednost Ribićeve vile?

A koliko danas vrijedi Ribićeva vila koja je upisana kao oranica. Poslali smo sve parametre i fotografije dvojici agenata za nekretnine.

- Zavisi naravno i od kvalitete gradnje i unutarnjeg uređenja, ali današnja tržišna cijena takvog objekta bi mogla biti 250 do 300 tisuća eura. Često se kod takvih investicija dogodi da koštaju puno više za izgraditi nego što se sada može prodati – kaže nam.

Drugi agent, također uz veliku ogradu da ne može znati stanje u unutrašnjosti, procijenio da bi se zbog lokacije i novogradnje ona možda može prodati i za više od 500.000 eura.

Podsjetimo, projektant kojem smo poslali fotografije i površinu, te konfiguraciju terena nam je rekao da bi izgradnja takvog, ukopanog objekt,a koštala 1200 do 1500 eura po četvornom metru bruto površine. A površina je 250 četvornih metara po izdanoj dozvoli. Ako uzmemo srednju cijenu, to znači da bi investicija bila oko 2,5 milijuna kuna. I to bez zemljišta, komunalnog doprinosa i priključaka.

I sadašnja vrijednost i vrijednost izgradnje je u svakom slučaju znatno viša od 90.000 eura koliko je Ribić platio vilu tvrtkama povezanim s čovjekom koji godinama gradi stanove za sindikate i Sindikalni dom.