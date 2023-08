Prije pola stoljeća mještani su sami prokopali tunel Dingač koji je preporodio pelješki kraj

Poluotok Pelješac, najpoznatiji po svojim vinogradima i vrhunskim vinarima, skriva priču koja je prije pola stoljeća promijenila život mještana i ozarila budućnost ovog prekrasnog kraja. Riječ je o tunelu Dingač, malom prolazu koji spaja mjesto Potomje s najpoznatijim pelješkim vinogorjem Dingač.

Potomje je naselje s tristotinjak stanovnika, a većina se bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Tu žive neki od najpoznatijih hrvatskih vinara. Od mora ih dijeli 400 metara dug tunel Dingač.

Tunel Dingač preporodio je pelješki kraj

Tunel su 1971. prokopali mještani naselja kako bi lakše pristupili primorskom vinogorju. Lokalni vinari prisjećaju se da se prije nego što je tunel prokopan išlo s magarcima preko vrha brda. Magarci i mazge nosili su grožđe iz vinograda do podruma uzgajivača.

Trebalo je preko sat vremena da se dođe do mora i do vinograda. Iako je tunel izgrađen početkom '70-ih, s magarcima se radilo još do prije četvrt stoljeća. Danas na Pelješcu razmišljaju da na Dingač vrate magarce, ali kao turističku atrakciju.

Pogled od milijun dolara

S druge strane tunela pogled je od milijun dolara. Vinogradi Dingača, smješteni na strmim padinama, pružaju spektakularan prizor koji oduzima dah. Veličanstvena priroda se stapa s ambijentalnim mjestima poput Boraka i Potočina, čineći ovaj kraj nezaobilaznom destinacijom.

Tunel Dingač osim što je uvelike olakšao posao vinarima, otvorio je vrata novim mogućnostima, tako i razvoju turizma. Danas u lokalnim mjestima ima preko 100 obiteljskih kuća i apartmanima, a u prošloj sezoni ostvareno je čak 30.000 noćenja.