Prije točno 9 mjeseci Hrvatska je imala prvi slučaj korone. Sad se sve zatvara, bolnice su pune

Dana 25. veljače 2020. godine zabilježen je prvi slučaj zaraze korona virusa u Hrvatskoj. Devet mjeseci nakon toga stanje je loše. Broj mrtvih raste, u bolnice više ne stanu svi s teškim simptomima...

<p>Na današnji dan točno prije devet mjeseci zabiježen je prvi slučaj korona virusa u Hrvatskoj. Bio je to 26-godišnji mladić koji se zarazio na nogometnoj utakmici na milanskom stadionu San Siro. Od tada rast oboljelih od korona virusa širi se ubrzanim tempom.</p><p>Širenju zaraze virusa Covid-19 ne vidi se kraja. Svjedočimo drugom valu korone u cijelom svijetu što dovodi do sve strožih mjera. Ono čemu se nikada nismo nadali sada je postalo 'novo normalno', a započelo je pred godinu dana, u prosincu 2020. godine.</p><p><strong>Pogledajte video: Stanje s koronom sve gore</strong></p><p>Na samom početku pandemije u prosincu 2020. godine, u gradu Wuhanu u Kini, situacija se nije shvaćala previše ozbiljno.</p><p>Tek s 31.12., na Staru godinu, kineska je vlada na službenim stranicama objavila dopis u kojem se prvi put spominje 'neka upala pluća nepoznatog uzroka'. </p><p>Samo dan nakon, 1.1., zatvara se tržnica u Wuhanu, za koju se ispostavilo da je uzrok širenja virusa po cijeloj zemlji, a kasnije i cijelom svijetu. To se užurbano jutro na wuhanskoj tržnici pretvorilo u pravu istragu.</p><p>Tražio se izvor zaraze, a sve je bilo omotano policijskim trakama i prepuno forenzičarima.</p><p>Službeni podatci pojave zaraze korona virusom pristižu nakon tjedan dana, točinje 9.1. kada kineski znanstvenici otkrivaju prve pacijente zaražene Covid-om 19.</p><p>Virus se ubrzo počinje širiti izvan Kine te se 13.1. zabliježen je prvi slučaj zaraze na Tajlandu.</p><p>Sasvim neočekivano, toplinski senzor na aerodromu u Bangkoku detekirao je povišenu tjelesnu temperaturu kod jednog putnika. Ubrzo je otkriveno da je zaražen korona virusom.</p><p>Dana 20.1. Zhong Nanshan na javnoj televiziji obznanjuje da su se pojavila dva nova slučaja u Guangdongu među ljudima koji nisu imali izravni kontakt s Wuhanom. To je moglo značiti samo jednu stvar - korona virus je podložan ljudskoj transmisiji. </p><p>Samo četiri dana nakon, 24.1., zabilježeni su novi slučajevi i na ostalim kontinentima. Novonastali korona virus širio se munjevitom brzino i stigao je u Europu. Jedan od izvora zaraze za Europljane bio je i kruzer <em>Diamond Princess</em>, koji je pristao u Yokohami. Na njemu je bilo petero Hrvata - četiri člana posade i jedan turist. </p><p>Krajem siječnja, počele su pristizati informacije o novim slučajevima zaraze u Europi. Najviše ih je bilo u područjima koja će kasnije postati najveća žarišta korone poput Velike Britanije, Italije i Španjolske. Dana 31.1.<strong> </strong>broj zaraženih nadmašio je SARS te, iako još uvijek nije bilo zabilježenih smrtnih slučajeva u Europi, Kina je već bila na brojci 258 s više od 11 tisuća zaraženih. </p><p>Početkom veljače,<strong> </strong>4.2<strong>. </strong>pristižu sve gore vijesti iz Kine,<strong> </strong>rast zaraženih i mrtvih drastično raste.<strong> </strong>SAD zabranjuje kineskim turistima ulaz u zemlju, a tu čine i Filipini nakon što ih je pogodio prvi smrtni slučaj. Tog dana zabilježena je i prva smrt od korona virusa izvan Kine.</p><p>Nakon manje od mjesec dana,<strong> </strong>21.2. virus počinje uzimati maha i u Europi. Zabilježen je prvi smrtni slučaj u Italiji. Riječ je 78-godišnjem talijanskom građevinaru koji je podlijegao djelovanju korona virusa i tako postao prvi preminuli u Europi.</p><p>Italija je tim trenucima imala samo 21 slučaj zaraze. Malo je tko mogao pretpostaviti da će u vrlo brzom periodu Italija brojiti čak 140 tisuća zaraženih i da će umrijeti više od 17,5 tisuća ljudi.</p><p>Nije trebalo proći puno da se virus proširi i u Hrvatsku. Prvi slučaj zaraze korona virusom pojavljuje se 25.2.<strong> </strong>u Zagrebu. Riječ je o 26- godišnjem mladiću koji se zarazio na nogometnoj utakmici između Atalante i Valencije na stadionu San Siro.</p><p>Ovaj Hrvat nije bio jedini zaraženi. S utakmice u Milanu poteklo je čak 30 posto zaraze u gradu Valenciji. Idući dan, potvrđen je i drugi slučaj zaraze u Zagrebu, kod njegovog brata te prvi slučaj u Rijeci - muškarca koji je radio u Italiji.</p><p> </p><p> </p>