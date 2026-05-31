Prijedor obilježio 'Dan bijelih traka': Obitelji žrtava ponovno traže spomenik ubijenoj djeci

U Prijedoru je u nedjelju obilježen Dan bijelih traka, godišnjica početka sustavne kampanje ubojstava, progona i zatočenja koju su srpske vlasti i snage 1992. izvele nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom u sjevernome dijelu Bosne i Hercegovine. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu Prijedora izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju. Položene su ruže, a obitelji su nosili fotografije ubijene djece. Zahida Duratović majka ubijenog dječaka posvjedočila je da su vlasti sredinom 1992. nesrpskom stanovništvu naložile da na kuće istaknu bijelo platno, a da pri kretanju gradom nose bijele trake oko ruke. Zbog toga se spomen na početak progona i zločina naziva Danom bijelih traka.

Almijana Duratović, kojoj su ubijeni otac, stričevi i drugi muški članovi obitelji, kroz suze je govorila o razmjerima stradanja svoje obitelji, navodeći da je ubijeno “sve muško što je bilo”.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović poručio je u povodu Dana bijelih traka da je riječ o bolnom podsjetniku na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene u Prijedoru. Istaknuo je da je istina o tim zločinima utvrđena pred međunarodnim i domaćim sudovima te da se ne može relativizirati ni politički osporavati.

Na području Prijedora tijekom rata ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata. Kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika, nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja, silovanja, progoni i drugi zločini protiv čovječnosti.

Za zločine na području Prijedora osuđeno je 56 osoba. Zločini počinjeni u tom kraju bili su obuhvaćeni i haškim presudama ratnom vođi bosanskohercegovačkih Srba Radovanu Karadžiću i zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor.

Na području Prijedora pronađene su desetine masovnih grobnica. Među njima je Tomašica, otkrivena 2013., najveća masovna grobnica u Bosni i Hercegovini i jedan od najsnažnijih simbola razmjera prijedorskih zločina.

U prijedorskom selu Briševo u srpnju 1992. ubijeno je više od 60 Hrvata, čime je počinjen najveći zločin nad Hrvatima ovoga kraja i jedan od najvećih zločina počinjenih nad tim narodom tijekom rata u Bosni i Hercegovini.