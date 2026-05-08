Obavijesti

News

Komentari 2
REKORDNE TEMPERATURE

PRIJETI EL NINO Apel za svijet: 'Ocean se opasno zagrijava'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
PRIJETI EL NINO Apel za svijet: 'Ocean se opasno zagrijava'
1
Foto: Canva/Reuters/ECMWF

Temperature mora približavaju se rekordima dok se svijet priprema za mogući snažan El Niño koji bi mogao donijeti ekstremne vremenske uvjete i dodatno podići globalne temperature

Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) u petak je upozorio da se temperature oceana približavaju rekordnim razinama dok se uvjeti mijenjaju prema potencijalno snažnom meteorološkom fenomenu El Niño. Samantha Burgess iz ECMWF-a rekla je da su površinske temperature mora proteklih dana bile tek neznatno ispod povijesnog rekorda iz 2024. godine te da čini da će svibanj oboriti vlastiti rekord. „Pitanje je dana kada ćemo ponovno doseći rekordne površinske temperature oceana (SST)”, rekla je Burgess, strateška voditeljica za klimu u ECMWF-u, agenciji France Presse. I služba za praćenje klimatskih promjena Copernicus navela je da su se dnevne površinske temperature mora u travnju „postupno približavale” gotovo rekordnim razinama, što odražava prijelaz prema El Niñu koji se očekuje u nadolazećim mjesecima.

Foto: ECMWF

Copernicus, koji djeluje pod nadzorom ECMWF-a, objavio je da su površinske temperature mora u travnju bile druge najviše ikada izmjerene, dok su morski toplinski valovi obarali rekorde u oceanu između tropskog Pacifika i Sjedinjenih Država.

EVO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA Stiže čudovišni El Niño: 'Svijet se nalazi na velikoj prekretnici'
Stiže čudovišni El Niño: 'Svijet se nalazi na velikoj prekretnici'

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) prošli je mjesec objavila da bi se uvjeti za El Niño mogli razviti već u razdoblju od svibnja do srpnja.

Taj meteorološki fenomen utječe na globalno vrijeme te povećava vjerojatnost suša, obilnih oborina i drugih klimatskih ekstrema.

VRIJEME SE MIJENJA Klimatolog o čestim olujama: 'Promjene su vrlo brze i nagle, a ranije ih nismo imali toliko'
Klimatolog o čestim olujama: 'Promjene su vrlo brze i nagle, a ranije ih nismo imali toliko'

El Niño također dodatno zagrijava planet, a 2023. i 2024. 'pomogao' je da te godine postanu druga i prva najtoplija u povijesti mjerenja.

Neke meteorološke agencije predviđaju da će nadolazeći fenomen biti još snažniji – potencijalno ravan 'super' El Niñu od prije tri desetljeća.

Zeke Hausfather, znanstvenik iz neovisne organizacije za istraživanje klime Berkeley Earth, napisao je prošlog tjedna da bi snažan El Niño mogao značajno povećati šanse da 2027. postane najtoplija godina ikada zabilježena.

EKSTREMNI UVJETI SLABE Stručnjaci: 'El Nino će se kasnije ove godine pretvoriti u La Ninu'. Evo kakvo vrijeme to donosi
Stručnjaci: 'El Nino će se kasnije ove godine pretvoriti u La Ninu'. Evo kakvo vrijeme to donosi

Burgess je istaknula kako je još prerano s potpunom sigurnošću predvidjeti intenzitet fenomena jer prognoze napravljene tijekom proljeća na sjevernoj polutki mogu biti nepouzdane. No, dodala je kako će ovaj El Niño, bez obzira na snagu, svakako biti utjecajan. 

„Vjerojatno ćemo svjedočiti tome da 2027. premaši 2024. kao najtoplija godina u povijesti”, rekla je, pojasnivši da se utjecaj El Niña na globalne temperature obično očituje godinu dana nakon njegova vrhunca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'
POGLEDAJTE SNIMKU

NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'

Već od sredine dana očekuju se sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu zemlje, pa će dio građana ipak uspjeti uhvatiti predah od kiše
UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!
STRAŠNO

UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!

Iz policije navode kako se promet odvija jednim trakom te da je očevid u tijeku...
VIDEO Napadnut kineski tanker s naftom. Izrael naredio evakuaciju na jugu Libanona
EKSPLOZIJE U IRANU

VIDEO Napadnut kineski tanker s naftom. Izrael naredio evakuaciju na jugu Libanona

Dok SAD tvrde kako su munjevito reagirali na iranske pokušaje napada, Iranci kažu kako su oni uzvratili na američko raketiranje luka. 'Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,' objavili su Iranci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026