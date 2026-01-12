Mercusor će najviše udariti na govedski sektor i pčelarstvo. HPK je protiv sporazuma o slobodnoj trgovini EU i Latinske Amerike. Iz Ministarstva kažu da inzistiraju na jačanju mehanizama zaštite.
SPORNI SPORAZUM PLUS+
PRIJETI IM PROPAST: Zbog Mercosura poljoprivrednici će morati prodavati OPG-ove?
Čitanje članka: 5 min
Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i zemalja Mercosura otvara novo poglavlje u gospodarskim odnosima Europe i Latinske Amerike, ali istodobno izaziva zabrinutost među europskim, pa tako i hrvatskim poljoprivrednicima. Dok se sporazum na razini Europske unije promatra kao prilika za jačanje izvoza i gospodarski rast, poljoprivreda se ponovno nameće kao sektor koji bi mogao snositi najveći teret liberalizacije tržišta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku