PRIJETI IM PROPAST: Zbog Mercosura poljoprivrednici će morati prodavati OPG-ove?

Mercusor će najviše udariti na govedski sektor i pčelarstvo. HPK je protiv sporazuma o slobodnoj trgovini EU i Latinske Amerike. Iz Ministarstva kažu da inzistiraju na jačanju mehanizama zaštite.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i zemalja Mercosura otvara novo poglavlje u gospodarskim odnosima Europe i Latinske Amerike, ali istodobno izaziva zabrinutost među europskim, pa tako i hrvatskim poljoprivrednicima. Dok se sporazum na razini Europske unije promatra kao prilika za jačanje izvoza i gospodarski rast, poljoprivreda se ponovno nameće kao sektor koji bi mogao snositi najveći teret liberalizacije tržišta.

