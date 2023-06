'Prijeti nam privatizacija HEP-a'

Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u ponedjeljak je zapitao prijeti li nam privatizacija HEP-a, za koji je ustvrdio da je u bankrotu, s obzirom da Vlada bez odobrenja Europske komisije ne može aktivirati jamstva, a isti takav poslovni model EK je odbila u slučaju Plomina C.

HEP je u bankrotu, što smo mi već mjesecima najavljivali. Do bankrota je dovelo neučinkovito upravljanje sadašnjeg managementa te Vladina prošlogodišnja Uredba za otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energije, što je dovelo do gubitaka u HEP-u, kazao je Troskot na konferenciji za novinare.

Tom je Uredbom Vlada HEP-u dala jamstva da se može zadužiti za milijardu eura, od čega je 400 milijuna bilo namijenjeno za punjenje Okolija plinom, a 600 za nabavu električne energije

No, taj novac još nije sjeo na račun HEP-a jer se državna jamstva smatraju direktnim državnim potporama, a kako HEP posluje na tržištu EU potrebno je odobrenje Europske komisije da Vlada može aktivirati jamstvo i prebaciti novce iz proračuna HEP-u. Dok ne dobije odobrenje EK, Vlada to ne može učiniti, no, valja podsjetiti da je isti takav poslovni model, namijenjen za Plomin C, EK već odbila, upozorio je Troskot.

Vladi smo poslali zastupničko pitanje na koji će način Europskoj komisiji objasniti da bi trebala odobriti izravnu državnu potporu, s obzirom da je već jednom istu takvu odbila. Pitali smo i u kojem vremenskom roku misle da će im EK odgovoriti, s obzirom na to da se nekada to odobrenje čeka i godinu dana, pa je upitno što u tom razdoblju čekanja biti s likvidnošću HEP-a, istaknuo je.

Usto, financijski pokazatelji HEP-a više nisu nikakva garancija za zaduživanje na tržištu nego se za to traže jamstva Vlade, što su, ponavljam, državne potpore. Što će biti s HEP-om ako EK odbije zahtjev da se državno jamstvo pretvori u državnu potporu i da se može dokapitalizirati HEP i što će u toj situaciji biti s likvidnošću i solventnošću HEP-a, zapitao je Troskot.

Odbije li EK taj zahtjev, HEP je u bankrotu i jedini način da se riješi taj problem jest privatizacija, poručio je Troskot.

Nije mogao odgovoriti na pitanje tko bi bio potencijalni kupac HEP-a, ali je kao zanimljivu slučajnost izdvojio da se najava Pavla Vujnovca od prije nekoliko dana da ide u inicijalnu javnu ponudu sa svojim kompanijama podudara s iznosom duga HEP-a.