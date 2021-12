Muškarac je 26. studenog prijetio u prostoru tvrtke u Matuljima kad su ga upozorili da mora imati masku. No, uz to on je i oštetio dio inventara i vrata i napravio više tisuća kuna štete

Kaznenom prijavom protiv 50-godišnjeg muškarca završila je istraga koju su proveli policajci iz Opatije, a oni ga sumnjiče za prijetnje i oštećenje tuđe stvari. Naime, 26. studenoga ove godine je u poslovnom prostoru na području Matulja uputio ozbiljne prijetnje 45-godišnjem hrvatskom državljaninu koji ga je upozorio da u zatvorenom prostoru mora koristiti propisanu masku za lice. Osumnjičenik tada ne samo da nije koristio masku i prijetio, nego je i pri tome oštetio dio inventara i ulaznih vrata na poslovnom prostoru. Tako je matuljsku tvrtku oštetio za nekoliko tisuća kuna. Kazneno su ga prijavili mjerodavnom državnom odvjetništvu, a dobio je i mjeru pisanog upozorenja u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, odnosno prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Kriminalističko istraživanje se nastavlja