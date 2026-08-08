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LUDA POTJERA

Prijetio ženi u Zaprešiću pa ga policija lovila po Zagrebu. Na kraju se pijan zabio u ogradu

Piše 24sata,
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Prijetio ženi u Zaprešiću pa ga policija lovila po Zagrebu. Na kraju se pijan zabio u ogradu
Foto: SLAVEN BRANISLAV BABIC/PIXSELL
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Od Zaprešića preko zapadnog dijela Zagreba trajala je potjera u petak ujutro. Vozač je naletio na privremenu signalizaciju i zaštitnu ogradu te su ga tu i priveli. Imao je 1,81 promila

Zagrebačka policija dobila je dojavu da na području Zaprešića ženi (35) opet prijeti 46-godišnji član obitelji, kojeg je dva dana ranije prijavila za isto ponašanje. Čim su dobili dojavu, policajci su u Ulici Mihovila Krušlina uočili BMW bjelovarskih tablica kojim je upravljao 46-godišnjak.

Iako su ga vidjeli, dao se u bijeg te se odbio zaustaviti na njihove zvučne i svjetlosne signale i nastavio vožnju u smjeru Zagreba.
 
Kontroliranim nadzorom vozeći se za njim, cilj policijskih službenika je bio da ga na pogodnom mjestu zaustave vodeći brigu o sigurnosti drugih, navode iz policije. Kad je došao u Zagreb, do raskrižja s Ulicom Oranice i Vrapčanskom ulicom i dalje se oglušio na zvučne i svjetlosne signale te je skrenuo i nastavio vožnju kolnikom Ulice Oranice nadalje Zagrebačkom cestom, Zagrebačkom avenijom i Ljubljanskom avenijom, te je kod prometnog čvora Zagreb-zapad naletio na privremenu signalizaciju i zaštitnu ogradu kojom prilikom su ga uhitili policijski službenici.

Foto: maps.google.com


 
Nadzorom vozila i vozača policijski su službenici utvrdili da je vozač imao 1,81 g/kg alkohola u organizmu te da je tijekom vožnje počinio više prometnih prekršaja.
 
Vozač je uhićen i prepraćen na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.
 
Zagrebačka policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim i kazni novčanom kaznom u iznosu od 8.730 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.
 
Sud je okrivljenika proglasio krivim te mu odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana te je predan u Zatvor u Zagrebu.

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Komentari 11
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