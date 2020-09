Prijevoznici: 'Nadamo se da je nekome ipak stalo do 20 tisuća ljudi koji ostaju bez posla...'

Inicijativa povremenog prijevoza putnika i udruga Glas poduzetnika mjesecima su se, ističu, borili za spas ove izuzetno važne djelatnosti, ali nebriga Vlade presudila im je. Kažu da će gotovo svi propasti

<p>- Udruga Glas poduzetnika i članovi Inicijative povremenog prijevoza putnika već mjesecima upozoravaju na nedopustiv odnos leasing kuća prema klijentima te na ključne probleme s kojima se suočavaju poduzetnici koji se bave povremenim prijevozom putnika. Nakon sastanaka s nadležnim ministarstvima, mnoštva dopisa, kao i dostavljanja tražene dokumentacije koju su podržale i druge strukovne grupacije, svi dogovori su obustavljeni. Povremeni prijevoznici su prepušteni propasti- stoji u priopćenju udruge.</p><p>Podsjećaju da je sektor povremenog prijevoza ima pad prihoda od 95-98% te postaju nelikvidni s ovrhama koje ih čekaju nakon zakonskog perioda aktivacije koji je pred vratima. Prijedlog konkretnog rješenja s leasing kućama dostavljen je u srpnju Vladi i resornim ministarstvima, no dobili su odgovor kako Vlada i nadležna ministarstva naprosto ne žele pomoći. Njihovi prijedlozi su bili sljedeći:</p><p>- Hitna dodjela bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije,</p><p>·- Nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta (4.000,00 kn + doprinosi),</p><p>· - Osigurati moratorij na leasinge i kredite na minimalno jednu godinu s adekvatnom kamatom za kraći period (trenutna kamata na odgođenu glavnicu je trenutačno od 18-35%),</p><p>· - Ubrzani postupak dobivanja sredstava za likvidnost od HAMAG BICRO-a i HBOR-a.</p><p>- Povremeni prijevoz predstavlja neizostavni segment turizma i povezan je uz obrazovanje (organizirani školski izleti, ekskurzije i svakodnevni prijevoz učenika na nastavu), sport (prijevoz sportskih klubova i navijača) i kulturu (prijevoz KUD-ova, zborova, plesnih skupina i sl.). Ističemo kako je ovaj sektor sastavni dio Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji je do pandemije koronavirusa poslovao samostalno te održivo – bez ikakvih državnih subvencija. Važno je istaknuti da se sektor povremenog prijevoza putnika sastoji od 2.000 tvrtki s više od 20.000 zaposlenih i više tisuća vozila visoke turističke klase (autobusi, minibusevi i kombi vozila) - naglašavaju u priopćenju.</p><p>Ističu kako je prije pandemije koronavirusa ovaj sektor stvarao isključivo dodanu vrijednost i značajno utjecao na punjenje državnog proračuna. Sada je potrebna hitna dodjela bespovratnih sredstava u iznosima koji su dostatni za podmirivanje svih troškova tvrtke do početka turističke sezone 2021. godine.</p><p>- Moramo istaknuti kako su gotovo sve zemlje članice Europske unije u ovom sektoru dodijelile bespovratna sredstva koja su dostatna za podmirivanje troškova poslovanja. Smatramo da su navedene države stale iza svojih poduzetnika, poreznih obveznika te radnika jer znaju da spas gospodarskih grana znači i brži izlazak iz bilo kakve krize. Hrvatska to nije učinila. I sljedeće turističke sezone, putnike više neće imati tko prevoziti jer će ova važna turistička grana do tada propasti! - objašnjavaju.</p><p>Zato prijevoznici danas na Markovom trgu saborskim zastupnicima ukazuju na svoju problematiku te se nadaju da je nekome ipak stalo do 20 000 ljudi koji ostaju bez posla, a zbog leasing zadužnica, mnogi od njih i bez krova nad glavom.</p><p><strong>Inicijativa GLAS PODUZETNIKA</strong> pokrenuta je kao samoorganizacija građana, mahom malih poduzetnika, a nakon objave prvog paketa gospodarskih mjera Vlade RH koje su pokretači ocijenili nedostatnima. Budući da je u manje od 15 dana okupio više od 100.000 poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenika privatnog sektora te privukao veliku medijsku pozornost svojim beskompromisnim zahtjevima i istupima, GLAS PODUZETNIKA se pozicionirao kao relevantan čimbenik u javnim raspravama vezanim za određivanje novog gospodarskog smjera Hrvatske. Isto je potvrdila i Vlada RH koja je, unutar drugog paketa gospodarskih mjera, usvojila neke od prijedloga inicijative te time potvrdila njezin neosporan utjecaj. Na zahtjev članova inicijative, osnovana je Udruga GLAS PODUZETNIKA koja je od osnivanja prikupila više od 12.000 članova, a Udrugu podržava preko 200.000 građana Hrvatske.<br/> </p>