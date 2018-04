Prijevremena otplata kredita: Ušteda i do pola milijuna kuna

Svakom se može dogoditi sreća, pa i to da se “opari”, a prvo na što bi većina pomislila jest da vrati sve kredite odjednom. Ima razdoblja u otplati kredita kad se to puno više isplati nego da se kredit vraća do kraja ugovora u ratama.

Zamolili smo banke da nam izračunaju kad se stvarno isplati vratiti sve odjednom na primjeru tri različita kredita.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otplata kredita odjednom stvarno se isplati! Možete uštediti i pola milijuna kuna Otplata kredita odjednom stvarno se isplati! Možete uštediti i pola milijuna kuna Objavljuje 24sata u 24. travnja 2018

Na primjeru nenamjenskog kredita od 100.000 kuna s rokom otplate na deset godina iz Addiko banke odgovorili su kako nema nikakvih penala ako se odjednom vrati nenamjenski kredit koji je ugovoren s promjenjivom kamatom nakon 1. siječnja 2010., a ako je ugovoren kredit s fiksnom kamatnom stopom, penal je jedan posto. Izračunali su da je za takav nenamjenski kredit, s kamatom od 6,9 posto, mjesečna rata 1155,94 kune. Ako nakon tri godine plaćanja otplatite kredit odjednom, onda biste banci morali “iskeširati” 119.385,66 kuna ili 19.592,17 kuna manje nego da kredit plaćate do kraja. Tad biste platili 138.977,83 kune.

Iz Erste banke su nam izračunali da bi za takav kredit uz kamatu od 6,99 posto nakon tri godine uz glavnicu banci morali platiti i 18.701,55 kuna kamata, dok bi nakon 10 godina otplate vratili čak 39.268,23 kune kamata.

Dakle, ako se takav gotovinski kredit vrati nakon tri godine, uštedjeli biste 20.566,68 kuna.

Za stambene kredite uštede su puno veće.

Za kredite ugovorene nakon 20. listopada 2017. penala nema. Molili smo banke da nam izračunaju koliko bismo uštedjeli kad bismo prijevremeno vratili kredite od 50.000 eura s rokom otplate na 20 godina i kredit od 100.000 eura s rokom otplate na 30 godina.

Za prvi, manji kredit bi, odgovorili su iz Addiko banke rata bila 2347,76 kuna, a za zamišljeni veći kredit bi bila 3760,61 kunu, i to uz fiksnu kamatu od 4,5 posto.

Kad biste manji kredit vratili odjednom nakon tri godine, uštedjeli biste 144.620,45 kuna, a kad biste veći vratili nakon tri godine odjednom, uštedjeli biste čak 531.830,40 kuna, i to samo na kamatama.

U Erste banci za iste kredite i prosječnu kamatu od četiri posto izračunali su da bi rata za kredit od 50.000 eura bila 2244,42 kune, dok bi za kredit od 100.000 kuna bila 3536,53 kune.

Kad biste manji kredit od 50.000 eura vratili nakon tri godine, banci biste uz glavnicu morali isplatiti i 42.244,70 kuna kamata što je za 126.046 kuna manje nego da plaćate kredit redovito do kraja.

Za kredit od 100.000 eura u Erste banci su izračunali da biste na kraju otplate kredita platili i 532.397 kuna kamata ili čak 444.497 kuna više nego da kredit vratite odjednom nakon tri godine. Iz Hrvatske poštanske banke i PBZ-a odgovorili su kratko da se i kod njih isplati ranije platiti svaki kredit.

Za najnovije kredite penala ne smije biti

Prema Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju od 20. listopada 2017., ne smiju postojati penali ako netko otplati kredit prijevremeno. Nema penala za nenamjenske kredite s promjenjivom kamatnom stopom ugovorene od 1. siječnja 2010., ali ima ako je kamatna stopa fiksna.

Kod starih ima penala dok se ne otplati 39. anuitet

Iz Addiko banke rekli su da se za gotovinski kredit od 100.000 kuna na 10 godina penali plaćaju do 39. anuiteta, i to jedan posto od neotplaćene glavnice. Do tog anuiteta penal je veći od jednogodišnje kamate, i to za 1,73 puta. Ipak, napominju da je iznos koji biste platili za dvije godine kamata i dalje više od penala koji biste platili kod prijevremenog vraćanja kredita.

I promjena valute za kredit bez naknade

Ako stambeni kredit ima valutnu klauzulu, prema Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju, banke moraju klijenta obavijestiti kad se iznos anuiteta promijeni za više od 20 posto. Klijentu ujedno moraju omogućiti, ako on to želi, da promijeni kredit iz jedne valute u drugu barem jednom tijekom otplate, i to bezuvjetno i bez naknade.

Potrošači moraju točno znati što plaćaju

Prema Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju, od prošle godine postoji obrazac izvještavanja kako bi klijent mogao usporediti ponude na tržištu. Banka mora dati i detaljan izvještaj o svim troškovima kredita, a klijent može u roku od 15 dana odbiti kredit.

Tema: To mi treba