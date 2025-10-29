Obavijesti

Prijevremeni parlamentarni izbori u srijedu u Nizozemskoj

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Wilders je 3. lipnja naglo povukao svoju stranku iz vladajuće koalicije, smatrajući da provedba stroge imigracijske politike napreduje presporim tempom

Biračka mjesta otvorena su u srijedu rano ujutro u Nizozemskoj za prijevremene parlamentarne izbore, koji bi trebali dati procjenu opsega porasta krajnje desnice diljem Europe. Birači imaju izbor od 27 stranaka, od kojih svaka predstavlja popis kandidata koji se natječu za 150 mjesta u donjem domu parlamenta. Prijevremeni izbori održavaju se nakon što se prethodna desničarska četverostranačka koalicija raspala u lipnju nakon samo 11 mjeseci na vlasti.

Raspad koalicije izazvao je krajnje desni političar Geert Wilders, protivnik islama i EU-a, zbog spora oko zakona o azilu. Njegova Stranka za slobodu (PVV) tada je prvi put bila dio vlade.

Wilders je 3. lipnja naglo povukao svoju stranku iz vladajuće koalicije, smatrajući da provedba stroge imigracijske politike napreduje presporim tempom.

Prema anketama, utrka između četiri stranke iznimno je tijesna. Wildersova antiislamska PVV mogla bi ponovno postati najveća stranka, s oko 20 posto glasova, no izgledi da uđe u novu vladu vrlo su mali jer su sve etablirane stranke unaprijed odbile suradnju s njim.

Ostali vodeći kandidati su savez Laburista i Zelene ljevice, Kršćansko-demokratski apel (CDA), progresivna stranka D66 te desno orijentirana Narodna stranka za slobodu i demokraciju (VVD). Prema procjenama anketara, jedino bi koalicija tih četiriju stranaka mogla osigurati stabilnu većinu u parlamentu.

