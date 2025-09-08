Primalju (69) iz Austrije pustili da se brani sa slobode: Tijekom poroda u Zagrebu umrla je beba

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici pustio je 69-godišnju primalju iz Austrije, osumnjičenu za nesavjesno liječenje kojom prilikom je preminulo jedno od dvoje blizanaca koje je porađala u noći na petak, puštena je da se brani sa slobode.

Kako se doznaje na sudu, sudac istrage odbacio je prijedlog tužiteljstva da primalji odredi istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Sud je mišljenja kako ne postoji opasnost od bijega jer osumnjičenica ima uredno prijavljeno boravište u Austriji koja je članica Europske unije te bi njezino eventualno neodazivanje na ročišta tijekom kaznenog postupka rezultiralo raspisivanjem europskog uhidbenog naloga.

Uz to, pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, predložen u odnosu na roditelje preminule bebe, također je odbačen kao neosnovan.

Zagrebačka policija kazneno je prijavila 69-godišnju austrijsku primalju zbog sumnje u nesavjesno liječenje, nakon što je jedno od novorođenih blizanaca preminulo tijekom poroda u stanu u Zagrebu.

Prema policijskom izvješću, 69-godišnja austrijska državljanka je u noći na petak, u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala 42-godišnjakinji pri porodu blizanaca u stanu, kada je jedno dijete preminulo, izvijestila je u subotu zagrebačka policija.