Primalju (69) iz Austrije pustili da se brani sa slobode: Tijekom poroda u Zagrebu umrla je beba

Primalju (69) iz Austrije pustili da se brani sa slobode: Tijekom poroda u Zagrebu umrla je beba
Zagrebačka policija kazneno je prijavila 69-godišnju austrijsku primalju zbog sumnje u nesavjesno liječenje, nakon što je jedno od novorođenih blizanaca preminulo tijekom poroda u stanu u Zagrebu.

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici pustio je 69-godišnju primalju iz Austrije, osumnjičenu za nesavjesno liječenje kojom prilikom je preminulo jedno od dvoje blizanaca koje je porađala u noći na petak, puštena je da se brani sa slobode.

Kako se doznaje na sudu, sudac istrage odbacio je prijedlog tužiteljstva da primalji odredi istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Sud je mišljenja kako ne postoji opasnost od bijega jer osumnjičenica ima uredno prijavljeno boravište u Austriji koja je članica Europske unije te bi njezino eventualno neodazivanje na ročišta tijekom kaznenog postupka rezultiralo raspisivanjem europskog uhidbenog naloga.

PRIMALJA UHIĆENA Liječnik o tragediji u Zagrebu: 'Da je porod vođen u bolnici, dijete bi sigurno preživjelo...'
Liječnik o tragediji u Zagrebu: 'Da je porod vođen u bolnici, dijete bi sigurno preživjelo...'

Uz to, pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, predložen u odnosu na roditelje preminule bebe, također je odbačen kao neosnovan.

Zagrebačka policija kazneno je prijavila 69-godišnju austrijsku primalju zbog sumnje u nesavjesno liječenje, nakon što je jedno od novorođenih blizanaca preminulo tijekom poroda u stanu u Zagrebu.

Prema policijskom izvješću, 69-godišnja austrijska državljanka je u noći na petak, u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala 42-godišnjakinji pri porodu blizanaca u stanu, kada je jedno dijete preminulo, izvijestila je u subotu zagrebačka policija.

