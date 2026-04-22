Primirje završilo, a napetosti rastu između Irana i SAD-a. Ni jedna strana ne odustaje...

Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno rastu uoči isteka krhkog dvotjednog primirja koje bi trebalo završiti s današnjim danom. Američki predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja da ne namjerava produžiti rok, poručivši kako očekuje nastavak vojnih operacija ako se ne postigne novi dogovor. U intervjuu za CNBC naglasio je da je američka vojska "spremna za djelovanje" i da bi nastavak bombardiranja bio izgledan scenarij u slučaju neuspjeha pregovora.

Trump je pritom istaknuo kako smatra da Iran mora pristati na pregovore, dodajući da produženje primirja ne vidi kao realnu opciju. Također je ponovio kritike na račun iranskog režima, posebno zbog odnosa prema prosvjednicima, koje je opisao kao "nevine i nenaoružane", optužujući vlasti za brutalne represivne mjere. Uz to, upozorio je da javne kritike američke politike, osobito od strane demokrata, poput Hakeema Jeffriesa, mogu oslabiti pregovaračku poziciju SAD-a jer "drugoj strani daju nadu".

U međuvremenu, američka delegacija predvođena potpredsjednikom JD Vanceom pripremala se za put u Pakistan, gdje bi se trebala održati nova runda pregovora. Uz Vancea, u delegaciji se očekuju i ključni pregovarači, uključujući dugogodišnjeg Trumpova suradnika i čovjeka zaduženog za Bliski istok, Stevea Witkoffa, te Jared Kushner, koji je već imao važnu ulogu u bliskoistočnim inicijativama tijekom Trumpova prvog mandata. Međutim, sudjelovanje iranske strane i dalje je neizvjesno, zato što su iranski dužnosnici više puta demantirali da će se pregovori održati.

Prema analitičarima, postoji podjela između pragmatičnijeg krila koje zagovara diplomaciju, predvođenog predsjednikom parlamenta Mohammadom Bagherom Ghalibafom, i tvrde linije unutar Revolucionarne garde koja se protivi bilo kakvim ustupcima. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian optužio je Washington za "kontradiktorne i neproduktivne signale" naglašavajući duboko nepovjerenje koje "Teheran ima prema Bijeloj kući".

Glavne točke prijepora u pregovorima uključuju sudbinu iranskih zaliha obogaćenog urana, duljinu eventualne obustave nuklearnog programa i ukidanje sankcija. SAD navodno traži dugoročnu, čak 20-godišnju suspenziju obogaćivanja urana, dok Iran nudi znatno kraći rok od pet godina. Osim toga, Teheran zahtijeva odmrzavanje imovine vrijedne više od 20 milijardi dolara, a to Washington zasad odbija.

Situaciju dodatno pogoršavaju incidenti na moru. Američko Ministarstvo obrane objavilo je da je u Indijskom oceanu presrelo i pregledalo tanker M/T Tifani, koji je pod sankcijama zbog prijevoza iranske nafte. Ovaj potez dolazi netom nakon što je američka mornarica ranije zaplijenila iranski brod u Omanskom zaljevu, što je Teheran nazvao kršenjem primirja i zaprijetio odmazdom.

Istodobno, promet kroz Hormuški tjesnac, ključnu svjetsku pomorsku rutu, gotovo je zaustavljen, a to izaziva zabrinutost na globalnim tržištima. Iako su cijene nafte blago pale zbog nade u nastavak pregovora, analitičari upozoravaju da bi daljnja eskalacija mogla imati ozbiljne posljedice za globalnu ekonomiju.

Unatoč diplomatskim naporima, retorika s obje strane postaje sve oštrija. Trump je više puta zaprijetio uništavanjem iranske infrastrukture, uključujući mostove i elektrane, dok iranski dužnosnici poručuju da neće pregovarati pod pritiscima i prijetnjama.