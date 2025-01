Primorac je trebao u debati mobilizirati svoje i pokolebati Milanovićeve birače. Nije uspio.

Što je Dragan Primorac mogao učiniti u sinoćnjem sučeljavanju na Hrvatskoj televiziji, kao i u kampanji za drugi krug predsjedničkih izbora?

Mogao je mobilizirati svoju biračku bazu i mogao je pokolebati biračku bazu Zorana Milanovića.

Čini se da nije uspio ni u jednom, ni u drugom.

Istina, bio je borben i agresivan, onda kad se nije trudio biti fin i pristojan. Znojio se, uzrujavao i uzbuđivao, pozivao Milanovića da "prizna, prizna, prizna" sve loše što je učinio, nabijao mu na nos neke stvari iz njegove karijere, izazivao ga da "govori istinu" i tvrdio da će ga istina spasiti.

Ali dvije najvažnije stvari ipak nije postigao.

Saboterska baza

U prvom redu, nastojao je trgnuti i probuditi svoju biračku bazu koja je čak i prije prvog kruga bila razbijena, nezainteresirana, čak i saboterski raspoložena. Govorio je o 1991. godini, o grobovima branitelja, iznio je dugi ekspoze o pobačaju gdje je čak izjavio da priznaje samo prirodno začeće, nastojao je udarati o emotivne strune HDZ-ovaca i desnih birača, dok se istodobno nastojao iskobeljati ispod skuta Andreja Plenkovića.

No na njegovu nesreću, Milanović mu je uzvraćao s pozicija desnice. Recimo, kad mu je opetovano nabijao na nos članstvo u Savezu komunista, koje Milanović sam nastoji sakriti, ili kad je agitirao za hrvatski suverenitet i kritičnost prema NATO-u i Europskoj uniji, a naročito kad je - na Primorčevu opasku da je "prosrpski orijentiran" - brzo(pleto) uzvratio: "Što to znači da sam prosrpski? Jesam ja bio na proslavi Božića u SNV-u? Ne, bila je moja izaslanica".

Koga će domoljubna, nacionalistička desnica onda više voljeti?

U grču je potonuo

Foto: Damir Sencar/Hina/POOL

Dragan Primorac nije mogao animirati svoju bazu jer je nema i nikad je nije imao. Kad se obraća konzervativnim i klerikalnim biračima zvuči kao da se grčevito trudi, pa onda u grču i tone, i to nakon što je u predsjedničku kampanju ušao s idejom da bi mogao biti prihvatljiv neodlučnim ili nesvrstanim biračima. Na kraju, HDZ ga je bacio u rupu koju je sam iskopao.

Što se više trudio, Primorac je bio sve gori.

Jer, naravno, problematično je napadati Milanovića s pozicija HDZ-ove, nacionalističke, domoljubne desnice kad aktualni predsjednik države s njom prirodnije, opuštenije i uvjerljivije komunicira. I to već godinama.

Pogotovo kad se šef države preko Primorca obračunava s Andrejom Plenkovićem, što je glazba za uši svakog pripadnika HDZ-ove marginalizirane desnice. Jasno, one koja nije prebjegla u Domovinski pokret.

Udar s lijeva

I zato je Primorac imao priliku napasti Milanovića s druge strane političke barikade i pokolebati njegove birače na liberalnoj ljevici. One koji godinama u tišini trpe ispade i akrobacije njihova predsjednika, zanemarujući problematične izjave i uzdajući se u to da je on jedini lider oporbe HDZ-u i Andreju Plenkoviću.

Milanović je najranjiviji na ljevici, koliko god su ga SDP-ovci pretvorili u svog Franju Tuđmana i promovirali ga u vođu političkog kulta.

Predsjednikove izjave o Srebrenici i Aleksandri Zec, o hrvatskim ratnim zločinima, izjave o "kreštalicama, narikačama i priležnicama", zatim napad na aktiviste "parazite" koji su u uvali Vruja porsvjedovali protiv njegova prijatelja i donatora, odnos prema Europskoj uniji i blokada pomoći Ukrajini, prijateljstvo s Orbanom i Dodikom, vraćanje odličja Branimiru Glavašu, napadi na strance i migrante, antivakserska politika, kao i sinoćnja izjava kako nije bio na proslavi pravoslavnog Božića, sve su to točke koje su mogle - i trebale - pokolebati Milanovićeve birače.

Samo ne kad se na njih poziva kandidat HDZ-a.

"Narikače i priležnice" uz Zokija

Foto: Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL

Ništa što kaže kandidat HDZ-a ne može u ovom trenutku pokolebati birače Zorana Milanovića na liberalnoj ljevici, jer bi to značilo da se svrstavaju uz Plenkovića i HDZ. Zbog toga oporbeni čelnici godinama toleriraju njegove ispade. I zbog toga su oporbeni birači gluhi na sve što dolazi iz Plenkovićevih usta ili od njegove stranke.

Primorac se trudio, čupao citate iz novinarskih biografija Zorana Milanovića, podsjećao na Milanovićeve uvrede "kreštalicama, narikačama i priležnicama" na što je Milanović cinično odgovorio: "Te me osobe podržavaju na izborima, a vas preziru".

I tu rasprava završava.

Kao da se radilo o osobnim uvredama, a ne demonstraciji načina na koji se Milanović obraća ženama, kako polemizira s njima, kako razmišlja o njima i kako ih napada.

Možda je netko mogao napasti Milanovića na tim točkama, ali to ipak nije mogao biti Dragan Primorac, kandidat HDZ-a.

Uglavnom, kad se podvuče crta, sinoćnja debata bila je vježba saniranja štete Dragana Primorca, kao i pokušaj nanošenja štete Zoranu Milanoviću.

Slabe točke

Mnogi će hvaliti Primorčev agresivni pristup, pokušaj da padne hrabro, a ne šaptom, iako je to bio stil borbe u kojem se Milanović najbolje snalazi. Uvreda na uvredu, optužba na optužbu, šamar na šamar.

Milanović je patentirao grubu retoriku. Primorac je poginuo pod njezinim kotačima.

Međutim, prethodno iskustvo govori da Milanović ima neke slabe točke.

Prvo, najranjiviji je kad ga se pusti da govori, da sam sebe zakopa, i to u nekoliko slojeva. Što dulje govori, sve teže kontrolira misao i poruku, pa odluta o pustopoljine vlastitih primisli iz kojima vrebaju svakakvi retorički demoni.

Drugo, Milanović je u kampanji za parlamentarne izbore, u onoj polemici s Olegom Butkovićem, pokazao da se loše nosi sa sarkazmom koji probija njegov oklop, dok ga istodobno suparnička agresija samo ojačava. Primorac nije znao to iskoristiti, pa je zdušno krenuo prsima na kandidata koji je osvojio četiri puta više glasova od njega i naletio na njegove verbalne bajunete.

I pritom se tužno blamirao kad je, primjerice, spomenuo Milorada "Dodiga".

Mobilizirao je ljevicu

Što Primorac agresivnije nasrće napada Milanovića, to jače mobilizira njegovu biračku bazu i podsjeća ju da je potrebno i u drugom krugu izaći na izbore i glasati protiv HDZ-a.

A Milanović je, kao i prije pet godina, navukao predizbornu odoru, govorio ono što su birači željeli čuti, izbjegavao teme koje bi biračima eventualno smetale, te ponovno pronašao način kako da se progura do pobjede.

Kao da se ništa u proteklih pet godina nije dogodilo.