Primorac o novom porezu na nekretnine: 'Cilj nam je povećati pravednost poreznog sustava'

Ministar financija Marko Primorac u razgovoru za Hrvatski radio prokomentirao je novi krug porezne reforme, koji je donio i porez na nekretnine. Taj porez će se primjenjivati na sve nekretnine u kratkoročnom najmu i na one koje su prazne. Onaj tko ima nekretninu u kojoj živi ili koja je u dugoročnom najmu neće plaćati taj porez.

- Prihodi od ovoga poreza dijelit će se na način da 80 posto ostane jedinici lokalne samouprave na čijem se području taj porez prikupi, a 20 posto bit će iznos poreza koji će se de facto redistribuirati drugim jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizam fiskalnog izravnanja - istaknuo je ministar.

Primorac smatra kako je Vladina ambicija povećati pravednost poreznog sustava.

- Mi vidimo pravednost tako da bi trebalo rasteretiti one koji žive od svoga rada, a prebaciti to porezno opterećenje na one koji imaju nekretnine, posebno ako imaju višak nekretnina, odnosno poreznim opterećenjem, da tako kažem, drugih izvora gospodarske snage, u ovom slučaju imovine - rekao je.

Primorac je odbacio tezu o višekratnom plaćanju poreza.

- Dvostruko oporezivanje je oporezivanje iste porezne osnovice dva ili više puta. Dakle, u potpunosti iste porezne osnovice. To je kao kada bi se, recimo, nekretnina opteretila porezom na kuće za odmor, a onda još dodatno porezom na nekretnine - jasan je.

Ministar je rekao da porez na nekretnine postoji u svim državama članicama EU-a osim Cipra i Malte.

- U proteklih smo 30-ak godina zbog podoporezivanja nekretnina imali situaciju da su građani bili motivirani prekomjerno investirati u nekretnine, kao i da je Hrvatska postala porezna oaza za nekretnine i u očima stranih ulagača.