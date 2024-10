Primorac o spornom namještaju i stanu u Splitu: 'Moja majka je otkupila stan po tržišnoj cijeni'

Nakon što je predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin pozvala u subotu HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca da se povuče iz predsjedničke utrke zbog nezakonitog naručivanja radova i usluga u Ministarstvu obrazovanja u vrijeme kada je bio na njegovom čelu, priopćenjem se oglasio i sam Primorac. Osvrnuo se i na slučaj stana u Splitu.

- Ivana Kekin, priča o obvezama Ministarstva znanosti i obrazovanja za koje nikad nije postojao Ugovor, a to je potvrdilo Ministarstvo, pa one razumno, nisu mogle biti, niti smjele biti, plaćene. Stoga ih nisam platio, kao ni bilo tko od šest ministara (Jovanović, Molnar, Šustar, Divjak, Fuchs u dva mandata) nakon mene, jer bi to bilo protuzakonito: svi smo štitili interese RH, a isto to je s nama činio i DORH koji je zastupao službeno branio/zastupao Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Gospođu Kekin ne zanima istina jer se nije odazvala pozivu da dođe u Ministarstvo i da se uvjeri da ne postoji ni “fitness” ni skupi namještaj. Kad već govorimo o tom predmetu, važno je znati da je prvostupanjska presuda, bila u korist DORH-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja. U ostalo ne mogu ulaziti.

Suprotno potpuno zakonitom djelovanju koje spominjete gđa Kekin i njezin tim, u Gradu Zagrebu su nezakonito u zagrebačkom Holdingu podijelili više od 800 otkaza, a osobe koje su dobile otkaz i koje su ih tužile već dobivaju višemilijunske odštete nakon sudskih presuda, a da stvar bude još gora prethodno su im isplaćene i otpremnine. Istodobno Kekin i njeni kolege su zaposlili oko 1.000 osoba od kojih je niz članova stranke Možemo. Uz to, kako će objasniti štetu koja je napravljena gradu Zagrebu I Republici Hrvatskoj, a koja je prouzročena nesposobnošću i nepravilnostima pri prijavi na natječaje za dobivanje EU fondova, zbog čega je, a to su javno dostupni podatci, Grad Zagreb ostao samo u jednom projektu (vodovod i odvodnja) bez 323.000.000 eura. Prema procjenama, Kekin i njezina ekipa, direktno su odgovorni za gubitak više od 500.000.000 eura za razne projekte u Gradu Zagrebu. Na ova pitanja će morati odgovarati nadležnima i puno godina nakon što njoj i njenoj družini istekne mandat.

Kad je riječ o stanu u Splitu, bit ću kratak, jer na to pitanje je odgovoreno prije 20. g., a u medijima od tada imate i svu dokumentaciju. Moja majka, ne ja, je otkupila stan po tržišnoj cijeni Grada Splita nakon javnog natječaja, na koji se mogao javiti bilo koji građanin Splita i Hrvatske. Ali kakve to ima veze sa mnom, osim što sam u predsjedničkoj kampanji pa Kekin i slični nezadovoljni rezultatima pokušavaju neistinama podignuti rejting, no to tako ne ide - stoji u Primorčevom priopćenju.