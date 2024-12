Primorac: 'Selak Raspudić je šutjela iz samo jednog razloga. Ona je u dealu s Milanovićem!'

Treba li mijenjati ovlasti predsjednika kao vrhovnog zapovjednika oko korištenja vojske u miru kako bi se spriječile moguće blokade normalnog funkcioniranja oružanih snaga? Pitanje je to koje se našlo u debati predsjedničkih kandidata na Prvom programu HTV-a.

- Članak 100 Ustava Republike Hrvatske jasno kaže da je predsjednik Republike Hrvatske vrhovni zapovjednik vojske. Dakle, neke ideje koje su se mogle čuti od strane HDZ-a i HDZ-ovog ministra obrane, da bi se preko zakona o obrani trebalo mijenjati ustavne ovlasti predsjednika, to je potpuno besmisleno. Ne može se mijenjati Ustav mijenjanjem zakona o obrani - rekla je Ivana Kekin.

Dodala je da ako žele razgovarati o vojsci, da bi trebali za početak početi poštovati vlastiti zakon.

- Gdje je dugoročni plan razvoja oružanih snaga? Jedan desetogodišnji istječe nam za osam dana, a sljedeći koji treba početi važiti 1.1.2025. i dalje nemamo. Na temelju čega, na temelju kojih strateških planova i procjena mi opremamo našu vojsku? Puna su usta sigurnosti, a mi to radimo na pamet - naglasila je.

Branka Lozo dodala je da je protiv promjene i ideja o promjeni Ustava i ustavnog zakona "prije svega radi toga što svjedočimo da je omjer snaga u Hrvatskom saboru takav da se između dvije najveće stranke ubiti besprekidno provodi jedna politička trgovina".

- To smo imali najbolji primjer vidjeti nedavno prilikom izbora ustavnih sudaca gdje je izabrano 10 novih ustavnih sudaca za koje nije javnost sasvim sigurna da je izabrano 10 najboljih i najkvalitetnijih u odnosu na onih pedesetak dodatnih koji nisu bili izabrani - rekla je.

Foto: DAMIR SENCAR

Istaknula je da se provodi politička trgovina te da je s tog aspekta "potpuno opasno dirati i u Ustav i u ustavni zakon".

- A ovlasti predsjednika u ovom trenutku nisu uopće zanemarive ako se provode po propisu i pridržavaju se pravila koja vrijede za mirnodopske uvjete. Nadam se da će to biti i za Hrvatsku trajno - rekla je.

Zoran Milanović je naglasio da su predsjedničke ovlasti jasne.

- Predsjednik je vrhovni zapovjednik. Predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu. I HDZ je probao prije godine i pol dana na silu protuustavno imenovati šefa Vojno-sigurnosne agencije. Morao sam se obraćati javnosti, dramatično preko medija. Da bi to spriječio, takvim ljudima ne dam nikako povjerenja. Oni trenutno nabavljaju, među ostalim, bez ikakvih studija, bez ikakve u ovom slučaju taktičko-tehničke studije i bez zahtjeva glavnog stožera bajraktare. To su turske bespilotne letjelice. Tko je odlučio da bude baš taj proizvod tog tipa? Ima više vrsta i više rodova dronova. Koji je rezon donošenja takve odluke? To je korupcija. Rafalei, druga stvar. Bajraktari, nabavka od 100 milijuna politički sponzori, čiji je gospodin Primorac džepni kandidat, donose takve odluke. To tako naprosto ne može ići. Što se tiče moje kandidature na parlamentarnim izborima, možete misliti ovo ili ono, ali gospođa Selak je šutjela prije pola godine. Tek sad je progovorila - rekao je.

Foto: DAMIR SENCAR

Dragan Primorac je rekao da je Selak Raspudić šutjela iz jednog razloga, jer su u dealu.

- Ali što se tiče ovoga drugog dijela, koji je vrlo jasan, zbog čega do sada niti jedan predsjednik Republike Hrvatske nije imao problem koji ima Zoran Milanović. Jedna je stvar biti vrhovni zapovjednik, a druga je stvar biti vrhovni nasilnik. To su dvije odvojene stvari. Ali on nema empatije prema hrvatskoj vojsci. To su bili rijetki trenuci kao premijeru, kada je hrvatska vojska ostajala bez opreme, a vjerovali ili ne, u jednom trenutku za obrok, ukinuta juha i salata. Kako možete osjećati onda hrvatsku vojsku? Pogledajte bolje podatke. Dakle, kad govorimo o hrvatskoj vojsci, nju treba osjećati, nju treba živjeti. Ona treba imati zapovjednika koji se o njoj brine - rekao je.

Primorac je dodao da Milanović nije znao gdje je vojska tražila odluku Hrvatskog sabora, za odluku koja je donesena deset dana prije toga.

- Ono što je ključ, ovlasti je više nego dovoljno, ali je problem u trenutnom predsjedniku koji je doveo do usijanja stanje u državi. Ne samo u vojsci - rekao je Primorac.

Foto: DAMIR SENCAR

Marija Selak Raspudić potom je odgovorila Milanoviću.

- Ne samo da nisam šutjela, nego sam jedna od prvih, i to je lako provjerljivo, javno upozorila da je to nedopustivo. A reći ću vam nešto i ljudski, a ne samo politički. Da imate minimum građanske pristojnosti, nakon što ste jednom najavili da ćete dati ostavku, a to niste učinili, ne biste se ponovo kandidirali za funkciju koju ste sami obezvrijedili. Jer zbog vas građani se danas pitaju ima li funkcija kojom smo i povijesno vezani i tradicijski predsjednika Republike Hrvatske više uopće smisla - rekla je.

Potom se obratila Primorcu i rekla da se nada da će ovoga puta biti pametniji i u drugom krugu pružiti njoj podršku, a ne Milanoviću.

- Što se tiče vašeg pitanja, ne, nikada neću dozvoliti da HDZ mijenja zakone da bi time utjecao na Ustav. Jasno je koje su ovlasti predsjednice Republike Hrvatske kao vrhovne vojne zapovjednice. Ali da bi to funkcioniralo u praksi, moramo promijeniti osobu na čelu države - rekla je.

Foto: DAMIR SENCAR

Niko Tokić Kartelo naveo je da su ustavne ovlasti sasvim dovoljne, a otkrio je i što zamjera Milanoviću.

- Ono što zamjeram aktualnom predsjedniku bez ostavštine, što nije podnio ostavku, ne bi sad pred Božić bili ovdje raspravljali, mogli smo imati već predsjednika među nama i za Božić biti sa obitelji. Žao mi je kad o vojsci pričamo kao da idemo na tržnicu pa se pogađamo oko kupnje krastavaca ili nekog voća. Dakle, vojska je vrlo bitna i ono što ja mogu reći, da kad ja budem vrhovni zapovjednik oružanih snaga, da će se vojska modernizirati i da neće biti takvih peripetija oko nabavke oružja, bilo čega. Uglavnom, vojska nam treba biti moderna, jaka, snažna i dobro plaćena - rekao je.

Miro Bulj potom je istaknuo da vrhovni zapovjednik mora biti predsjednik Republike jer donosi odluke u kriznim situacijama, pa i minornodopskim situacijama treba biti vrhovni zapovjednik predsjednik Republike.

Foto: DAMIR SENCAR

- Zamislite da je u Domovinskom ratu jedno predsjednik Tuđman donosio, pa drugo Gojko Šušak. Međutim, ovdje se sve ispolitiziralo, ovdje se čak časnici Hrvatske vojske ispolitizirali. Ovdje je čak gospodin Primorac pozivao časnike Hrvatske vojske da bojkotiraju vrhovnog zapovjednika. Mi moramo imati Hrvatsku vojsku, snažnu. Mi moramo imati zapovjedni kadar koji je depolitiziran, ali Hrvatska vojska se sustavno uništava od Mesića, pa kasnije Sanadera, uhićivati, identificirati, transferirati, što je Šeks izgovorio i toj policiji treba doći kraj. Treba doći kraj, nama treba snažna vojska, modernizirana vojska, imamo druge vrste ratova, vidimo dronove, nije samo to pitanje aviona i smiješno mi je kad kažu neki saborski zastupnici, ja sam bio i časnik Hrvatske vojske 18 godina, prema tome nemojte učiti vuka kako šuma izgleda - rekao je Bulj.

Ne samo kao hrvatski branitelj, nego i kao čovjek koji je duboko svjestan dramatičnosti trenutka kroz koji prolazimo i ugroza koje nam prijete iz najbližeg susjedstva od već spominjanog "srpskog sveta", ja sam za vraćanje dostojanstva Hrvatskoj vojsci i za jačanje, njezino jačanje, za povećanje izdvajanje za vojne svrhe, rekao je Tomislav Jonjić.

Foto: DAMIR SENCAR

- U tom smislu me ohrabruju nastojanja aktualnog ministra obrane gospodina Anušića koji pokazuje i kao Hrvat, kao rodoljub i kao bivši branitelj koji pokazuje itakvu svijest o ovim istim problemima o kojima ja govorim, dakle i državni proračun za 2025. i projekcija proračuna za idućih nekoliko godina pokazuje da bi se u tome smjeru mogli ići i ja bih taj smjer itekako pozdravio. S druge strane, ja sam, za razliku od svih mojih prethodnika, zagovornik drastičnih promjena Ustava, zapravo sam zagovornik donošenja novog Ustava koji bi redefinirao i ulogu predsjednika Republike i spriječio diverzije kakve sam sebi priuštio, odnosno i svima nama proljetos priuštio predsjednik Milanović - kazao je Jonjić.