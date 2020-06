Primorac: "Virus nije oslabio, okolnosti su drukčije, za 10-ak dana ćemo znati je li to privid"

Na pitanje je li virus oslabio, Primorac je odgovorio da je on kao struktura stabilan, ali su se niz okolnosti promijenile koje su dovele do toga da mi nemamo ljude na respiratoru

<p>Umjesto glumca Gorana Bogdana, koji je bio u kontaktu s osobom zaraženom koronavirusom pa je zbog propisane mu samoizolacije otkazao gostovanje, u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 ovog je tjedna gostovao genetičar <strong>Dragan Primorac</strong>.</p><p>- Otvaranjem granica i popuštanjem mjera bilo je za očekivati da će porast broj novozaraženih rekao je on, kako piše <a href="https://vijesti.hrt.hr/628759/nedjeljom-u-dva-dragan-primorac-o-sveprisutnom-koronavirusu" target="_blank">HRT</a>.</p><p>- U međuvremenu smo napravili nekoliko seroloških studija koje su pokazale da oko dva posto populacije Hrvatske ima tipična protutijela IgG koja su znak da je osoba preboljela bolest. Dakle, mi smo znali da je Hrvatska u konačnici negdje oko 80.000 osoba imala koje su vjerojatno inficirane, a velikim dijelom asimptomatski.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Izbacili ga iz vlaka i uhitili jer nije nosio masku</strong></p><p>Na pitanje je li virus oslabio, Primorac je odgovorio da je on kao struktura stabilan, ali su se niz okolnosti promijenile koje su dovele do toga da mi nemamo ljude na respiratoru, ili ako ih imamo - imamo ih minimalno.</p><p>- Teška klinička slika koja se događa nije prisutna. Tu, naravno, moramo voditi računa da je većina njih dobila bolest prije sedam do 10 dana i moramo pričekati taj vremenski period od jedno još desetak dana da uđemo u 21. dan kako bismo mogli znati je li to nešto prividno ili je to zapravo stvarno, kazao je Primorac.</p><p>Virus, prema tome, mogli bismo zaključiti, nije oslabio, nego je drugo klimatološko razdoblje, drukčije nam organizam reagira na virus.</p><p>- Apsolutno, ali uvjeti koji su doveli do Covida-19 kojem mi danas svjedočimo su bitno drugačiji i ne postoji osoba koja može reći suprotno, jer mi to kao liječnici svaki dan vidimo i zbog toga nema razloga panici, rekao je Primorac.</p><p>Za očekivati je da će otvaranjem granica porasti broj novozaraženih. Neki od stručnjaka iz Washingtona govore da će u Hrvatskoj do kraja listopada biti 1500 mrtvih od koronavirusa.</p><p>- Ja sam prokomentirao upravo s tom grupom stručnjaka i, naravno, oni rade predikciju na osnovu ulaznih podataka koje imaju. I sada u ovom trenutku Hrvatska ima ogroman broj koji raste. Oni nisu upoznati koliko je među njima s teškom, koliko s lakšom kliničkom slikom i oni rade te matematičke modele, kazao je Primorac.</p><p>- Ali sam primijetio i rekao im da je dosta neuobičajeno - ako pogledate BiH ili Sloveniju - onda su te vrijednosti 10 puta manja predviđanja, dodao je.</p><p>U Hrvatskoj su sada brojke novozaraženih na dnevnoj razini gotovo troznamenkaste pa se nameće pitanje koliko "crn" scenarij mora biti da se uvedu veće restrikcije nego što su sada. Što bi se trebalo dogoditi da dođemo na situaciju od ožujka?</p><p>- Savjetodavno tijelo predsjednika Vlade RH su vrhunski znanstvenici iz cijeloga svijeta, nešto iz Hrvatske, ljudi koji su a-stranački, kazao je Primorac i dodao da je njihova uloga savjetodavna. Uz njih u savjetodavnom tijelu su i "kolege iz Nacionalnog stožera koji su jedini relevantni".</p><p>- Naša uloga je savjetodavna, nikako izvršna. U konačnici, Vlada donosi odluke. Ali što je nama ideja? Nama je ideja da mi sve relevantne informacije približimo kako bismo vrlo objektivno, u interesu hrvatskih građana - jer to nam je jedini prioritet - rekli. A onda, naravno, politika i Stožer donose ono što oni smatraju da je ispravno, rekao je Primorac.</p><p>- U svakom slučaju, poruka je samo jedna: mi moramo zaustaviti priljev velikog broja ljudi u hrvatske bolnice i zdravstvene institucije. To je greška koja je napravljena 2003. godine u Singapuru - katastrofalna greška - jer jedan put kada uđe u sustav zdravstva virus - vi imate goleme probleme, al nemate ni te kapacitete, dodao je.</p>