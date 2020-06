Tri soja haraju Hrvatskom: Virus je došao iz Austrije, Italije i Kine

Zaključak znanstvenika s 'Ruđera Boškovića' je da je virus stigao i autobusom s Kinezima koji su usred pandemije došli turistički obilaziti Hrvatsku i BiH. Istraživanje je stalo zbog financija

<p>Detaljno smo analizirali uzorke i otkrili da je virus u Hrvatsku stigao iz tri izvorišta: Italije, Austrije i direktno iz Wuhana. Od tamo su ga donijeli Kinezi koji su turistički bili ovdje u siječnju. Otkriva nam to <strong>Oliver Vugrek</strong> s Instituta “Ruđer Bošković”.</p><p>Znanstvenici s “Ruđera Boškovića”, istražujući samo 21 uzorak, otkrili su podrijetlo virusa koji hara Hrvatskom, no za daljnja istraživanja nemaju sredstva. Bez njih nećemo znati hoće li cjepiva koja se rade u svijetu imati učinka i kod naših ljudi.</p><p>- S istraživanjem smo stali na 21 uzorku. Njih smo detaljno analizirali, od čega je sedam uzoraka dešifrirano 100 posto, a ostali su dešifrirani do 90 posto jer su bili slabije kvalitete. U ovih sedam stopostotnih uzoraka otkrili smo da je virus u Hrvatsku stigao iz tri izvorišta: Italije, Austrije i direktno iz Wuhana - otkriva nam Vugrek.</p><p>Pitali smo je li riječ o autobusu s Kinezima koji su usred pandemije u Kini došli kod nas turistički obilazeći Hrvatsku i BiH autobusom.</p><p>- Da, upravo je naš zaključak da je od tamo. Netko od putnika vjerojatno je virus prenio turističkom vodiču, a on dalje. To nam pokazuje uzorak koji je najsličniji virusu iz Wuhana s početka pandemije - ekskluzivno nam otkriva Vugrek.</p><p>Naime, turiste koje spominje Vugrek mediji su pratili krajem siječnja zbog bojazni da će nam upravo oni donijeti virus jer su doputovali iz tadašnjeg žarišta pandemije. O koroni se tad, kao i danas, malo znalo, no znalo se da inkubacija traje do 14 dana.</p><p>Kako od njihova napuštanja Kine do ulaska u Hrvatsku taj period nije prošao, postojala je realna mogućnost širenja zaraze, no naši epidemiolozi su javnost uvjeravali da nema mjesta zabrinutosti.</p><p>- Nema apsolutno razloga za paniku. U Hrvatsku su ušli zdravi i nije bilo razloga zadržavati ih ovdje. Drže se uputstava koja su dobili, njihov je vozač upoznat sa situacijom, i sve je u redu. Danas stižu u Sarajevo i mi smo u kontaktu s tamošnjim nadležnim službama - izjavio je tad <strong>Krunoslav Capak</strong>, prvi epidemiolog Hrvatske.</p><p>Slično je zborio i voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri HZJZ-u <strong>Bernard Kaić</strong>.</p><p>- Oni sigurno nisu jedini kineski turisti u Hrvatskoj. Dobra je situacija, ljudi su došli u Hrvatsku, zdravi su. Dobrodošli su u Hrvatsku, neka se lijepo provedu - komentirao je Kaić tako dolazak kineskih turista iz grada Wuhana.</p><p>Pokušali smo doznati jesu li imali informacije koje smo doznali od znanstvenika s “Ruđera” i kako danas komentiraju taj dolazak kineskih turista. Jučer nam na pozive nisu odgovarali. Naši znanstvenici s “Ruđera” objasnili su nam i zbog čega su daljnja istraživanja stala.</p><p>- U četvrtak sam razgovarao s ljudima iz Ministarstva znanosti koji su mi otvoreno rekli da ministar Marko Pavić stopira financiranja koja se odnose na istraživanja u Hrvatskoj. Naime, EU je iz svojih fondova izdvojio oko 50 milijuna eura za istraživanja koja će pomoći u otkrivanju lijeka i svega što trebamo saznati o korona virusu. Hrvatskoj, naravno, ide dio novca. Mi smo se na vrijeme javili i čekali smo to, jer bez financijskih sredstava ne možemo dalje istraživati - pojasnio nam je Vugrek.</p><p>Inače, Europska komisija je namijenila 48,25 milijuna eura za 18 istraživačkih projekata u sklopu “Obzora 2020”, programa EU za financiranje istraživanja. Istraživački timovi, njih 151 iz zemalja diljem EU-a i šire, sudjeluju u ovim projektima.</p><p>- Ova dosadašnja naša otkrića jako su važna jer samo tako moći ćemo znati hoće li cjepiva na kojima se radi uopće imati učinka kod nas. Dakle, bitno je znati koji je tip virusa ovdje zbog cjepiva. Bez toga smo i dalje u mraku - kaže Vugrek.</p><p>Što je s novcem iz EU fondova namijenjenim za ove svrhe još čekamo odgovor iz Ministarstva</p>