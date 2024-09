Primorcu se "gadi" svatko povezan s korupcijom. Kako mu se onda ne gadi podrška HDZ-a?

"Gadi mi se svaka osoba u RH koja je povezana s korupcijom. Početak i kraj".

Je li moguće da je to izgovorila osoba koja je bila ministar u vladi Ive Sanadera i koja je predsjednički kandidat HDZ-a Andreja Plenkovića?

Stranke pravomoćno osuđene za korupciju, s uhićenim ministrima, s desecima dužnosnika i članova pod istragama, optužnicama ili presudama?

Zar Dragan Primorac doista misli da može slati ovakve poruke u predsjedničkoj kampanji i na tome skupljati glasove?

"Kao predsjednik", kazao je jutros Primorac, "predložit ću izmjene Zakona o kaznenom postupku da više nikome ne padne na pamet da to čini. Praktički treba onemogućiti pomisao na to onome koji želi činiti kazneno djelo jer zna da proces neće trajati predugo, da će biti osuđen. Svaki put kad to vidim u medijima se gadim i sramim toga. Tome ćemo stati na kraj, Hrvatska će se obračunati s time za sva vremena".

Oba HDZ-a

Sve to izjavljuje osoba koja je svoju političku karijeru gradila uz HDZ. Oba puta uz HDZ premrežen i izjeden korupcijom i korupcijskim aferama.

Ako se Primorcu "gadi" svaka osoba povezana s korupcijom", što onda radi u blizini predsjednika i visokih dužnosnika HDZ-a, stranke koja gotovo na svakodnevnoj bazi regrutira aktere korupcijskih afera.

Gađenje je, naravno, osobna stvar, ali svatko onaj kome se gadi korupcija, ne ide blizu HDZ-a. Ne dira ga ni štapom. Dapače, korupcija je postala batina kojom javnost, mediji, građani i birači, mlate HDZ po glavi već godinama. Korupcija se počela poistovjećivati s HDZ-om, odnosno HDZ s korupcijom, što nije slučaj ni s jednom drugom političkom strankom.

Zašto se onda Primorcu ne gadi podrška HDZ-a na izborima za predsjednika?

Možda u Primorčevim izjavama ima određenog rezona. Na glasove velikog dijela HDZ-ova biračkog tijela može računati već po sili stranačke stege i automatizirane glasačke baze. Trebaju mu, međutim, glasovi i drugih birača, dakle antihadezeovaca. Onih kojima se također "gadi" korupcija.

Ali u ovom slučaju, gadit će im se i svatko povezan s njom, a to je u ovom slučaju Dragan Primorac.

Korupcija u kampanji

Istina, Primorac je već na jednim predsjedničkim izborima skupljao glasove protiv HDZ-a, 2010. godine, kandidirajući se protiv Andrije Hebranga i parazitirajući na gnjevu birača zbog Sanaderove ostavštine. Iako je i on sam tada bio njezin integralni dio.

No sada je situacija još gora. Primorac se kandidira uz izravnu podršku HDZ-a, i upravo u trenutku kad javnost ponovno bruji o uhićenjima HDZ-ovaca u novim korupcijskim skandalima. I kad se Plenković povezuje s Primorcem, kao što se povezuje i s korupcijom.

Primorac, dakle, govori stvari koje se očekuju od svakog kandidata, naročito onog koji svoju kampanju gradi upravo na rušenju HDZ-a. A ne od onoga koji uživa podršku HDZ-a.

Čuva sebe

Uglavnom, bilo je posve jasno da će se Primorac naći u ovakvoj situaciji, da će biti kandidat stranke koja je glavni generator korupcije, a da će istodobno morati skupljati glasove na borbi protiv korupcije.

Jer drugog izbora naprosto nema.

Začepit će nos, sakriti gađenje i odraditi kampanju do kraja.

Jer, kao i u mnogim drugim stvarima, Primorac je i temu korupcije iskoristio za čuvanje vlastitog obraza, debelo načetog samim ulaskom u kampanju uz podršku HDZ-a. Ako HDZ već radi protiv njega, Primorac će se truditi da radi za samoga sebe.