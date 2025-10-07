Pripazite, ovi kolačići nisu za jelo! Započinje cijepljenje lisica, mamce će bacati iz zraka

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i ribarstva najavilo je za utorak početak oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće na području cijele Republike Hrvatske. Jesenska kampanja započinje s aerodroma Vinkovci i aerodroma Brač odakle će se mamci prvo polagati u području istočnog dijela Hrvatske i području Dalmacije. Nakon toga distribucija će se provoditi sa aerodroma Varaždin u područjima sjeverne Hrvatske i aerodroma Krk na području Gorskog kotara i Istre.

Predviđeno vrijeme završetka akcije je najkasnije do 31. listopada 2025., ovisno o vremenskim prilikama.

Bjesnoća je virusna zarazna bolest, opasna zoonoza od koje obolijevaju domaće i divlje životinje te ljudi. Prisutna je širom svijeta, osim u pojedinim izoliranim zemljama te u zemljama zapadne Europe koja se smatra slobodnom od bolesti. Divljim mesojedi iz porodice Canidae, predstavljaju glavne rezervoare bolesti te su odgovorni za održavanje ciklusa pojave bolesti u prirodi, a posljedično i za perzistenciju bolesti u populaciji domaćih životinja.

Mjera se provodi dva puta godišnje, u jesen i proljeće. Jesenskom akcijom cilj je imunizirati lisice prije sezone parenja, a proljetnom akcijom se osigurava cijepljenje pomlatka. Mamci koji u sebi sadrže potrebnu dozu cjepiva u potpunosti su neškodljivi za zdravlje drugih divljih i domaćih životinja.

U Hrvatskoj se mamci polažu pomoću zrakoplova koji su dokazani kao najučinkovitije i ekonomski najisplativije sredstvo za distribuciju vakcinalnih mamaka.

Iz zrakoplova se, pomoću specijalnih uređaja s ugrađenim GPS sustavom i posebno dizajniranim softverom, izbacuje jedan po jedan mamak na slijedeći način: Na jednom km2 zrakoplov napravi dvije paralelne linije leta, međusobne udaljenosti 500 m, 25 mamaka polaže se na površini od 1 km2, čime se osigurava udaljenost između dva mamka od 80m. Tijekom 2025. godine oralna vakcinacija lisica provodi se na cijelom području Republike Hrvatske, izuzev jadranskih otoka te će tijekom svake kampanje biti položeno 1.332.925 vakcinalnih mamaka tj. 2.665.850 godišnje.

Cjepivo je u obliku ružičaste otopine upakirano u plastično-aluminijsku kapsulu koja se nalazi u središtu hranjivog mamka. Mamak je izrađen od smjese tamno-smeđe boje i izgledom podsjeća na kolačić; specifična i intenzivnog mirisa i okusa privlačnog za divlje životinje. Privučene mirisima, lisice pronalaze mamke, zagrizu ih i probiju kapsulu. Dolaskom sluznice usta u dodir sa otopinom cjepiva započinje djelovanje cjepiva na imuni sustav životinje te u razdoblju od 21 dan životinje razviju imunitet koji ih štiti od bjesnoće najmanje 12 mjeseci. Mamak sadrži antibiotik tetraciklin koji se odlaže u zubima te predstavlja marker koji služi za dokaz da je lisica imunizirana.

U slučaju povoljnih vremenskih uvjeta ukupna količina mamaca biti će distribuirana tijekom petnaest radnih dana. Mamce koji se pronađu u prirodi ne smije se dirati niti micati! U slučaju da se mamac zatekne u dvorištu obiteljske kuće ili na javnoj površini (npr. igralište, park), može se ukloniti u najbliži grm van dvorišta ili rub šume, samo ukoliko se može izbjeći izravan dodir kože sa mamcem. Prilikom rukovanja s mamcima obvezno je nošenje zaštitnih rukavica. Neoštećeni mamac nije opasan za zdravlje ljudi, ali miris mamca može se prenijeti na kožu i smetati ljudima.