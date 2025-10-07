Obavijesti

News

Komentari 0
JESENSKA KAMPANJA

Pripazite, ovi kolačići nisu za jelo! Započinje cijepljenje lisica, mamce će bacati iz zraka

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 2 min
Pripazite, ovi kolačići nisu za jelo! Započinje cijepljenje lisica, mamce će bacati iz zraka
Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Predviđeno vrijeme završetka akcije je najkasnije do 31. listopada 2025., ovisno o vremenskim prilikama

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i ribarstva najavilo je za utorak početak oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće na području cijele Republike Hrvatske. Jesenska kampanja započinje s aerodroma Vinkovci i aerodroma Brač odakle će se mamci prvo polagati u području istočnog dijela Hrvatske i području Dalmacije. Nakon toga distribucija će se provoditi sa aerodroma Varaždin u područjima sjeverne Hrvatske i aerodroma Krk na području Gorskog kotara i Istre.

Predviđeno vrijeme završetka akcije je najkasnije do 31. listopada 2025., ovisno o vremenskim prilikama.

Bjesnoća je virusna zarazna bolest, opasna zoonoza od koje obolijevaju domaće i divlje životinje te ljudi. Prisutna je širom svijeta, osim u pojedinim izoliranim zemljama te u zemljama zapadne Europe koja se smatra slobodnom od bolesti. Divljim mesojedi iz porodice Canidae, predstavljaju glavne rezervoare bolesti te su odgovorni za održavanje ciklusa pojave bolesti u prirodi, a posljedično i za perzistenciju bolesti u populaciji domaćih životinja.

Mjera se provodi dva puta godišnje, u jesen i proljeće. Jesenskom akcijom cilj je imunizirati lisice prije sezone parenja, a proljetnom akcijom se osigurava cijepljenje pomlatka. Mamci koji u sebi sadrže potrebnu dozu cjepiva u potpunosti su neškodljivi za zdravlje drugih divljih i domaćih životinja.

NESMOTRENE SU VIDEO Šest mladih lisica završilo je u Oporavilištu ZOO-a Zagreb: 'Grad ih je pun, no nisu bijesne'
VIDEO Šest mladih lisica završilo je u Oporavilištu ZOO-a Zagreb: 'Grad ih je pun, no nisu bijesne'

U Hrvatskoj se mamci polažu pomoću zrakoplova koji su dokazani kao najučinkovitije i ekonomski najisplativije sredstvo za distribuciju vakcinalnih mamaka.

Iz zrakoplova se, pomoću specijalnih uređaja s ugrađenim GPS sustavom i posebno dizajniranim softverom, izbacuje jedan po jedan mamak na slijedeći način: Na jednom km2 zrakoplov napravi dvije paralelne linije leta, međusobne udaljenosti 500 m, 25 mamaka polaže se na površini od 1 km2, čime se osigurava udaljenost između dva mamka od 80m. Tijekom 2025. godine oralna vakcinacija lisica provodi se na cijelom području Republike Hrvatske, izuzev jadranskih otoka te će tijekom svake kampanje biti položeno 1.332.925 vakcinalnih mamaka tj. 2.665.850 godišnje.

Cjepivo je u obliku ružičaste otopine upakirano u plastično-aluminijsku kapsulu koja se nalazi u središtu hranjivog mamka. Mamak je izrađen od smjese tamno-smeđe boje i izgledom podsjeća na kolačić; specifična i intenzivnog mirisa i okusa privlačnog za divlje životinje. Privučene mirisima, lisice pronalaze mamke, zagrizu ih i probiju kapsulu. Dolaskom sluznice usta u dodir sa otopinom cjepiva započinje djelovanje cjepiva na imuni sustav životinje te u razdoblju od 21 dan životinje razviju imunitet koji ih štiti od bjesnoće najmanje 12 mjeseci. Mamak sadrži antibiotik tetraciklin koji se odlaže u zubima te predstavlja marker koji služi za dokaz da je lisica imunizirana.

DOBILA I KANTICU S VODOM FOTO Lisica se udomaćila kod pulskog Kaštela: Prolaznika se ne boji, a čim nešto šušne - bris!
FOTO Lisica se udomaćila kod pulskog Kaštela: Prolaznika se ne boji, a čim nešto šušne - bris!

U slučaju povoljnih vremenskih uvjeta ukupna količina mamaca biti će distribuirana tijekom petnaest radnih dana. Mamce koji se pronađu u prirodi ne smije se dirati niti micati! U slučaju da se mamac zatekne u dvorištu obiteljske kuće ili na javnoj površini (npr. igralište, park), može se ukloniti u najbliži grm van dvorišta ili rub šume, samo ukoliko se može izbjeći izravan dodir kože sa mamcem. Prilikom rukovanja s mamcima obvezno je nošenje zaštitnih rukavica. Neoštećeni mamac nije opasan za zdravlje ljudi, ali miris mamca može se prenijeti na kožu i smetati ljudima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025