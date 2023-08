Pripazite! Stižu grmljavina i kiša pa temperature i do 40°C!

Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme. Na Jadranu jutro uz slabu buru u podvelebitskom primorju, a na srednjem i južnom uz maestral. Poslijepodne u unutrašnjosti umjeren razvoj dnevne naoblake uz malu vjerojatnost za pokoji grmljavinski pljusak. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 35 Celzijevaca, kazao je meteorolog N1 Bojan Lipovšćak.

Jutarnja magla moguća je uz rijeke i planine, ali će se ona brzo razići i prevladavat će sunčano vrijeme.

- Na sjevernom Jadranu slaba bura, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana umjeren maestral. Poslijepodne slab, a u Slavoniji i Baranji te na južnom Jadranu, umjeren do jak razvoj konvektivne kumuluse naoblake uz pokoji grmljavinski pljusak - otkrio je meteorolog.

Foto: DHMZ

Jutarnje temperature od 16 do 22 Celzijevih stupnjeva u unutrašnjosti, a na Jadranu od 23 do 26 Celzijevaca. Najviše dnevne temperature zraka od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Oblačno i u subotu

Za vikend nas u unutrašnjosti čeka sunčano vrijeme uz umjeren razvoj naoblake. U subotu poslijepodne mogući su i kratkotrajni pljuskovi.

- Puhat će slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak.Temperature zraka u porastu tako da će noćne temperature biti oko 20, a najviše dnevne malo ispod 40 Celzijevaca - dodao je.

Na Jadranu sunčano toplo i vruće. Na sjevernom Jadranu u podvelebitskom primorju ujutro slaba bura. Na srednjem i južnom Jadranu slab do umjeren maestral.

Foto: DHMZ

Što nas čeka idući tjedna

Proteklih dana vremensku situaciju nad Europom je obilježilo polje visokog tlaka Azorske anticiklone koja se proširila nad Sredozemno more i veći dio istočne i srednje Europe.

- Nad Balkanski poluotok istočno visinsko strujanje donosi nestabilan vlažan zrak sa Crnog mora. Duboka ciklona nad Atlantikom zapadno od Velike Britanije slabo je pokretna, produbljuje se, a vjetrovi njezine cirkulacije vuku topao suh zrak s područja sjeverne Afrike nad Pirinejski poluotok i zapadnu Europu - objasnio je meteorolog.

Prema tim podacima, idući tjedan će donijeti visoke temperature i u naše krajeve.