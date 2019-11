Pripremate tužbu zbog franka? To košta i do 14 tisuća kuna... Dužnik koji tužbom traži 50.000 kuna morat će “uložiti” i do 14.100 kuna, a onome tko traži 100.000 kuna povrata trošak će biti nekoliko tisuća kuna veći. Ako dobije presudu, dužniku će vratiti novac