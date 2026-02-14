Pripremite kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme danas čeka

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, na Dan zaljubljenih cijelu Hrvatsku očekuje izražena promjena vremena. Na Jadranu i u priobalju prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu koja će ponegdje biti i obilnija. Posebno izraženi pljuskovi s grmljavinom očekuju se u drugom dijelu dana, što može uzrokovati lokalne bujične poplave i probleme u prometu.

U unutrašnjosti zemlje, uključujući središnju i istočnu Hrvatsku, prijepodne će biti postupno naoblačenje sa zapada, a od sredine dana povremeno će padati kiša, osobito prema večernjim satima. U Zagrebu će također prevladavati oblačno s povremenom kišom, češćom prema kraju dana. Vjetar će u unutrašnjosti biti uglavnom slab, no navečer se očekuje umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, osobito u okolnom gorju.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će tijekom dana puhati jako i olujno jugo koje će prema večeri slabjeti, a na sjevernom dijelu obale okrenuti na buru. Zbog snažnog vjetra i obilne kiše, preporučuje se oprez u prometu i praćenje upozorenja nadležnih službi.

Temperature zraka bit će većinom između 9 i 14 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto niže. Na Sljemenu se očekuje najviša dnevna temperatura oko 8 °C.

Foto: DHMZ

S obzirom na izražene vremenske prilike, građanima se savjetuje da planiraju aktivnosti prema vremenskim uvjetima i prate najnovija upozorenja meteorologa.