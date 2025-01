Pripremite kišobrane: I dalje hladno, kiša diljem zemlje

Vrijeme će biti promjenjivo - tijekom dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, a kiša je mjestimično moguća uglavnom u drugom dijelu dana na Jadranu i u predjelima uz njega te navečer i drugdje u unutrašnjosti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak.

Ujutro će lokalno biti i magle.

Vjetar uglavnom slab - na Jadranu slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, na sjevernom dijelu i bura.

Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.

A kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Promjenjivo, na kopnu pretežno oblačno. Mjestimice kiša, češća na Jadranu i u područjima uz njega, lokalno moguće i u obliku obilnijih pljuskova. Pritom se u unutrašnjosti kiša može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjereno, prolazno do jako jugo i istočni vjetar, poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu između -3 i 1 °C, u gorju danju toplije. Na Jadranu najniža od 6 do 11, a najviša od 9 do 14 °C.