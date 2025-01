Nedjelja hladna i s kišom koja se može smrzavati na tlu, na Jadranu će puhati i olujna bura

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu i u krajevima uz Jadran mjestimice malo kiše, javlja DHMZ. U gorskoj Hrvatskoj je moguća slaba oborina na granici kiše i snijega koja se ponegdje može smrzavati na tlu.

Foto: DHMZ

Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba i umjerena, podno Velebita osobito prijepodne na udare jaka i olujna bura, od sredine dana na srednjem i južnom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 10 i 16 °C.

Vrijeme u ponedjeljak

Foto: DHMZ

Sutra će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, u unutrašnjosti lokalno magla. Većinom od sredine dana uglavnom u Dalmaciji i Lici mjestimična kiša. Navečer je kiša moguća i drugdje, a u unutrašnjosti se može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ponegdje umjerena bura pa jugo, na jugu prolazno sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između -4 i 1, na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna između -1 i 4, na Jadranu od 11 do 16 °C.

U nedjelju i na Jadranu oblačnije, mjestimice i malo kiše, bura pa jugo

- I u nedjelju će na istoku Hrvatske biti stabilno. Relativno hladno, mirno i tmurno. Prevladavajuće oblačno, ponegdje uz maglu. Samo se na zapadu mogu nadati sunčanim razdobljima. Temperatura zraka od -2 do 2 °C. U središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno. Već od noćas mjestimice može biti magle. Jutarnja temperatura od -4 do -1 °C, najviša dnevna većinom oko 2 °C, no uz sunčana razdoblja brzo će zagrijati i do 5 °C. Na zapadu će biti promjenjivo oblačno, na sjevernom Jadranu ponegdje s malo kiše. U Lici početkom dana može pasti i malo snijega, a kad temperatura poraste do 3 °C vjerojatnija je kiša. Na maglu bi trebali pripaziti putnici kroz Gorski kotar, osobito ujutro kad će uz -5 °C biti i jakog mraza i inja. Bura će na moru ujutro biti umjerena, lokalno pod Velebitom i jaka s olujnim udarima, koji će tijekom dana oslabjeti pa će se valovito more primiriti. U Dalmaciji će s promjenjivom naoblakom gdjegod pasti uglavnom samo malo kiše, i to češće prema otvorenom malo do umjereno valovitom moru. Uglavnom slaba do umjerena bura okrenut će popodne na umjereno jugo i istočni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će između 12 i 16 °C. S prolazno više oblaka i na djelomice sunčanom jugu Hrvatske bit će mjestimične kiše. Slaba bura okrenut će već prijepodne na jugo i istočni vjetar koji će biti izraženiji prema otvorenom moru. Jutarnja temperatura zraka većinom oko 10 °C, prema unutrašnjosti niža, može biti i slabog mraza, a najviša dnevna podjednaka temperaturi mora, oko 15 °C - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys..

I sljedeći tjedan promjenjivo vrijeme

- Idući dani na kopnu umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s maglom, te hladni i uglavnom mirni, bez obilnije oborine. Povremeno će biti slabe kiše, najčešće u gorju, gdje bi se početkom ponedjeljka mogla smrzavati, drugdje uglavnom u utorak. Na Jadranu promjenjivo oblačno i gotovo će svakoga dana pasti barem malo kiše. Bura će posve oslabjeti u ponedjeljak, a uglavnom će na jugu će puhati slabo i umjereno jugo. Dnevna temperatura u blagom padu - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.