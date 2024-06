Pripuz otkrio detalje ugovora i poručio: 'Sada zarađujemo više nego u vrijeme Milana Bandića'

Vlasnik C.I.O.S. Grupe Petar Pripuz uputio je pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Pismo prenosimo u cijelosti.

Poštovani gradonačelniče! Nakon razdoblja tijekom kojega se u Vašim javnim nastupima nije spominjala CIOS grupacija, ne mogu ne primijetiti kako je, umjesto rješavanja problema uspostave cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom na području grada Zagreba, u Vašem fokusu, ponovo i dominantno - CIOS. Ne mogu se niti oteti dojmu da upravo takva količina Vaše pozornosti nagovještava početak izborne utrke. Unatoč tome, kao i Vašim ranijim najavama o modelu (ne)poslovanja Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga s tvrtkama u privatnom vlasništvu, famoznom „revidiranju ugovora“ s tvrtkama u mojem vlasništvu te drugim spektakularnim, da ne kažem populističkim i senzacionalističkim spekulacijama o raskidu svakog oblika suradnje, očito je da je kod Vas prevladao razum i najvažnije – javni interes pa me ne iznenađuje odluka o sklapanju još tri nova ugovora Grada Zagreba sa CIOS grupacijom i to:

• N-2/24, za uslugu preuzimanja plastične ambalaže od 25. travnja ove godine, procijenjene vrijednosti 17 milijuna i 600 tisuća eura (bez PDV-a),

• NOS-75-1/23 i NOS-75-2/23, za preuzimanje i daljnju obradu biorazgradivog otpada od 16. svibnja ove godine, ukupne procijenjene vrijednosti 20 milijuna i 754 tisuće eura (bez PDV-a), a sve temeljeno na Zakonu o javnoj nabavi. Ipak, iznenadila me Vaša izjava od 3. lipnja ove godine u kojoj tvrdite da su se tijekom Vašega mandata prihodi CIOS grupacije od Grada Zagreba i poduzeća u gradskom vlasništvu „prepolovili“ u odnosu na one ostvarene u razdoblju prethodne vlasti (kao da niste upravo – Vi potpisnik gore spomenutih ugovora s ukupnom vrijednošću nabave od 38 milijuna i 354 tisuće eura bez PDV-a!). Kako ne želim prihvatiti pomisao da kao gradonačelnik koji proklamira transparentnost (danas to zovemo transparentnost, ranije su to Vaši suradnici nazivali sklapanjem ugovora „zna se kako“) manipulirate podacima ili raspolažete pogrešnim informacijama te tako, osim samoga sebe i sveukupnu javnost dovodite u zabludu, ovim putem Vam predstavljam provjerljive činjenice o poslovnom odnosu Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga sa članicama CIOS grupacije.

Tijekom cijeloga mandata bivšega gradonačelnika Milana Bandića potpisani su okvirni sporazumi ukupne vrijednosti 58.385.672,32 EUR (bez PDV-a), od čega su članice CIOS grupe, izravno ili putem nositelja zajednice ponuditelja, ostvarile prihod od ukupno 19.692.675,00 EUR (bez PDV-a, a u tom je iznosu i najveći prihod od gotovo 12 milijuna eura za usluge preuzimanja otpada u sklopu sanacije posljedica potresa 2020.). Vi ste osobno u Vašem mandatu do sada potpisali okvirne sporazume, odnosno ugovore ukupne vrijednosti 76.222.042,41 EUR (bez PDV-a), od čega su članice CIOS grupe, izravno ili putem nositelja zajednice ponuditelja, do sada ostvarile prihod od 19.602.115,67 EUR (bez PDV-a). Iz toga proizlazi da su netočni podaci iz Vaših izjava o navodno dvostruko smanjenim prihodima CIOS grupacije od Grada Zagreba i društava u vlasništvu Grada tijekom Vašeg mandata, a i pod pretpostavkom da su točni (a naglašavam još jedanput - NISU!), nameće se legitimno pitanje u kojem smislu bi taj rezultat kojega (pogrešno) naglašavate predstavljao Vaš uspjeh? Takvo što bi se eventualno moglo doživljavati uspjehom tek kada bi bio uspostavljen funkcionalan, cjelovit i učinkovit sustav gospodarenja otpadom, od čega smo, sudeći prema situaciji na terenu, prilično daleko.

Moram primijetiti da Vaše izjave u kojima spominjete CIOS često imaju prizvuk nekog kolosalnog uspjeha ostvarenog za vrijeme Vašeg mandata, posebice u usporedbi s mandatom Vašeg prethodnika, ali u stvarnosti navode javnost na pogrešne zaključke te rezultiraju stvaranjem iskrivljene percepcije o poslovnim odnosima Grada Zagreba i CIOS grupacije ili su kontinuirano u funkciji političke promidžbe, na što smo u takvim situacijama prisiljeni reagirati. No, kako o tome ne bih htio dalje nagađati, predlažem da se fokus zadrži na rješavanju problema otpada na području Zagreba, kvaliteti usluga i življenja u metropoli, tim više što mi nije namjera ocjenjivati Vašu uspješnost na području gospodarenja otpadom, nego ispraviti netočnosti koje se kroz Vašu propagandu izravno dovode u vezu s mojim imenom i prezimenom. S poštovanjem,