Pripuz preskup, Tabak odustao: Poništen natječaj za 650 tona iz Gospića. Ići će na spaljivanje?

Još ništa od sanacije barem vreća s neopasnim otpadom u gospićkom silosu. U vrećama je 650 tona izmljevenog otpada, a trebala je to biti prva faza sanacije. Fond za zaštitu okoliša sada je poništio javnu nabavu u kojoj je prvotno izabrana Tabak grupa iz Zaprešića. Oni su ponudili odraditi posao po cijeni nižoj od procijenjene vrijednosti nabave, za 446.000 eura s PDV-om.

Međutim, u Zaprešiću je izbila pobuna građana jer nisu objasnili kako će otpad obrađivati, koliko dugu i u kojoj količini će ga skladištiti u svom pogonu u Dravskoj ulici u tom gradu pored Zagreba. Građani su organizirali i prosvjed za subotu, a direktor Ivan Tabak je rekao da će ponuditi drugu metodologiju. Međutim, po obavijesti Fonda, ponudu je povukao.

Fondu je ostalo poništiti natječaj ili izabrati skuplju ponudu tvrtki CE-Z-AR i Saubermacher koji su ponudile posao odraditi za 723.000 eura s PDV-om. Fond kaže da te novce nema, pa je natječaj poništio.

- Naručitelj donosi Odluku o poništenju postupka javne nabave, budući da je tijekom roka mirovanja odabrani ponuditelj TABAK GRUPA d.o.o. povukao svoju ponudu, a preostala ponuda ponuditelja ZP CE‑ZA‑R d.o.o., nositelj, SAUBERMACHER‑TS d.o.o., član, ocijenjena je kao neprihvatljiva jer njezina cijena prelazi planirana odnosno osigurana sredstva naručitelja. Kako naručitelj nema osigurana dodatna sredstva potrebna za sklapanje ugovora, ispunjeni su uvjeti za poništenje postupka - stoji u objavi Fonda.

Nema službenih informacija što će biti s tim otpadom, ali smo neslužbeno čuli da su počeli pregovori s domaćim cementarama koje bi ga mogle spaliti.

Ovaj natječaj je bio uklanjanje tek najmanje količine otpada iz Gospića. Na prostoru silosa još je razasuto 4500 tona, a opet su se za posao javili isti ponuditelji: Tabak grupa i konzorcij pet tvrtki predvođenih CE-Z-AR-om koji je iz sastava Cios grupe Petra Pripuza. Za taj, puno skuplji posao, Tabak je ponudio 4,5 milijuna eura s PDV-om, a konkurentski konzorcij cijenu od čak 11 milijuna eura.

Iako nema službene potvrde, analogijom prvog natječaja za vreće je jasno da Tabak onda ne može oporabiti taj otpad i pretpostavka je da će povući ponudu. A ponuda konzorcija predvođenih CE-Z-AR-om je skoro dva puta viša od procijenjene vrijednosti. Zato će vjerojatno i taj natječaj biti poništen.

A tek treba naći način kako zbrinuti 33.000 tona zakopanog otpada. Za to se tek prikupljaju zainteresirane spalionice i tvrtke iz Europe. Gospićani žele da se otpad otkopa i odveze u tri mjeseca, a premijer Andrej Plenković je najavio mogućnost da ga samo otkopaju i prevezu na neku drugu lokaciju dok ne izaberu tvrtku koja će ga spaliti/zbrinuti.