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UPUTILI PRIOPĆENJE

Pripuzova tvrtka povlači se iz milijunskog posla u Gospiću nakon otvaranja istrage

Piše Ivan Jukić,
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Pripuzova tvrtka povlači se iz milijunskog posla u Gospiću nakon otvaranja istrage
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Tvrtka CE-ZA-R odlučila je povući se iz milijunskog projekta sanacije otpada u Gospiću nakon što je USKOK proširio istragu na članove uprave, kako bi omogućila nesmetano nastavak radova.

Tvrtka CE-ZA-R, članica CIOS grupe pod kontrolom Petra Pripuza, povlači se iz konzorcija odabranog za gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Odluka dolazi nakon što je USKOK proširio istragu o ilegalnom otpadu na osobe povezane s tvrtkom, među kojima je i član njezine uprave Željko Teufel.

Iz CIOS grupe poručili su da ne žele svojim sudjelovanjem usporavati sanaciju, ali su istodobno odbacili odgovornost CE-ZA-R-a za dovoz otpada na lokaciju u Gospiću.

Povlačenje CE-Z-AR-a, po njihovom priopćenju, ne znači da će propasti ugovoreni posao odvoza 4500 tona rasutog otpada iz silosa u Gospiću. Tvrtka Petra Pripuza je nositelj posla u ugovoru vrijednom 11,97 milijuna eura s PDV-om. Ali u konzorciju su još i Ciak, Saubermacher, Kemis-Termoclean i Kemokop. Te bi tvrtke onda same trebale obaviti sanaciju ako mogu. Pokušali smo dobiti i potvrdu Fonda za zaštitu okoliša hoće li se ugovor nastaviti s ostatkom konzorcija, odnosno imaju li preostale tvrtke sposobnost obaviti posao bez najveće članice, ali zasad nismo dobili tu informaciju.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Povodom aktualnih događaja vezanih uz postupak sanacije otpada na području  Gospića, kao i činjenice da je na predmetnom natječaju odabrana zajednica ponuditelja s tvrtkom CE-ZA-R, članicom C.I.O.S. Grupe, kao nositeljem zajednice, smatramo važnim javnosti iznijeti svoj stav i pojasniti odluku  o povlačenju CE-ZA-R-a iz te zajednice. Prema informacijama koje su dospjele u javnost, protiv nositelja zajednice ponuditelja, društva CE ZA-R, otvorena je istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu, umjesto na  lokaciju u Gospiću.

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U takvim okolnostima, vodeći se odgovornošću prema javnom interesu i potrebom da se sanacija otpada u  Gospiću provede bez dodatnih zastoja, naša je članica odlučila povući se iz zajednice ponuditelja, na način koji je  pravno i ugovorno moguć, kako bi preostali članovi zajednice mogli nastaviti s postupkom ugovaranja i  realizacije sanacije.

Time želimo omogućiti da se posao sanacije provede što prije, bez dodatnih prepreka i nepotrebnih prijepora.  Ne želimo da sudjelovanje CE-ZA-R a u postupku sanacije bude razlog za bilo kakvo odgađanje radova koji su od iznimne važnosti za lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša niti predmet političkih prepucavanja.

Naša članica CE-ZA-R nije dovezla otpad na lokaciju u Gospiću koja je predmet ove sanacije. Stoga smatramo  neprihvatljivim da se našu članicu u javnosti povezuje s onečišćenjem Gospića bez konkretnih i provjerenih  činjenica koje bi takve tvrdnje potvrdile.

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Odluka CE-ZA-R-a o povlačenju iz zajednice ponuditelja nije odustajanje od odgovornog pristupa, već nastojanje  da se ukloni iz okolnosti koje bi mogle dodatno opterećivati provedbu sanacije i istodobno zaštiti od  neutemeljenog povezivanja s nastankom predmetnog onečišćenja u Gospiću.

Sanacija otpada u Gospiću mora biti prioritet. Naše očekivanje, kao i većine dobronamjernih građana Republike  Hrvatske, jest da se taj posao provede zakonito, stručno, brzo i bez nepotrebnih odgađanja, uz jasno utvrđivanje  odgovornosti svih sudionika na temelju relevantnih dokaza.

Naša je poruka javnosti jednostavna: podržavamo provedbu sanacije i ne želimo biti prepreka njezinoj  realizaciji, ali jednako tako naglašavamo da nećemo prihvatiti da se našoj članici pripisuje odgovornost za  otpad koji nije dovezla na lokaciju u Gospiću.

U interesu građana Gospića, zaštite okoliša i transparentnog postupanja, očekujemo da se činjenice utvrde,  odgovornost jasno razgraniči, a sanacija provede bez daljnjih nepotrebnih zastoja.

Raphael Clemens Barth
Predsjednik uprave C.I.O.S. GRUPA d.o.o

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