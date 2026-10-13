Ministrica iznenadila izjavom o otpadu: 'Sve je bilo jeftinije dok se oporba nije upetljala....'

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ustvrdila je u utorak da "aktivnosti oporbe usporavaju sanaciju otpada i poskupljuju cijenu" odgovarajući u Saboru na oporbeni zahtjev o opozivu Vlade zbog situacije s nelegalnim opasnim otpadom u Lici.

"U pravu ste - zbrinjavanje će koštati jako puno. Mi smo ubilježili založna prava koja ni blizu, vrijednost te imovine, neće pokriti troškove i točno je da Vlada treba dati sve od sebe da se primjeni načelo onečišćivač plaća", odgovorila je Vučković na pitanje nezavisnog zastupnikau Josipa Jurčevića o troškovima sanacije nelegalno odloženog opasnog otpada diljem Hrvatske, s naglaskom na Gospić.

Podsjetio je i na pravilo EU da je odgovorna tvrtka dužna zbrinuti ga.

Vučković je napomenula da je po tom pitanju uspostavljena suradnja s drugim državama kako bi se utvrdili tokovi otpada te da je zatražena i dodatna tehnička i financijska pomoć Europske komisije.

"Puno je otpada, malo manje u Gospiću nego se priča, više na drugim mjestima, a koštalo je jeftinije dok se oporba nije upetljala", istaknula je.

Aktivnosti oporbe usporavaju sanaciju i poskupljuju cijenu, a možemo to i dokazati, na svim drugim mjestima imamo niže cijene i brže postupke, dodala je Vučković.

Vučković o naplati sanacije: Vrlo teško, ali nećemo odustati

Na pitanja zastupnica Dalije Orešković (DOSiP) i Anke Mrak Taritaš (Glas) koliko je zaplijenjeno sredstava od tvrtke Tipos Resurs, koju se sumnjiči za dovoženje i zakapanje otpada u Gospiću, te kako Vlada namjerava vratiti novac od sanacije iz državnog proračuna, Vučković je odgovorila "vrlo teško".

"Ali nećemo odustajati. Postoji način, bilo putem imovine, utvrđivanja tokova otpada do pošiljatelja, preko posrednika, trgovaca, prijevoznika, pregledom ugovora. Za takvu kompleksnu aktivnost bila je potrebna pomoć i mi smo je pokrenuli", kazala je.

Naglasila je da će ubuduće to biti teže jer se novim Zakonom predviđa proboj pravne osobnosti te jačanje drugih instrumenata.

"Odgovorit ću odmah na pitanje koje ćete sigurno postaviti, gdje smo bili prije - ne mogu se svi propisi i potrebna unaprjeđenja napraviti u istom vremenu i istoj godini u različitim krizama", poručila je te naglasila da je "sustav decentraliziran već 20 godina, a ne od ove Vlade".

Orešković je zanimalo i je li istina da se vreće "navodno neopasnog otpada" iz Gospića miješaju s komunalnim otpadom kako bi se razrijedile jer Holcim nema dozvole za spaljivanje plastike, na što joj je Vučković ukazala da u odluci Vlade jasno piše da će se neopasan otpad zbrinjavati putem tvrtki Holcim i Nexe te njihovim povezanim društvima.

"Što se tiče tehničkog procesa, inače u cementare ne ide otpad kakav je došao, pretvara se u gorivo, provode se određene analize i onda se to gorivo koristi kao zamjenski energent za proizvodnju cementa", istaknula je.

Što se tiče Našica i Koromačna i tih 1,74 posto neopasnog otpada, to nije trebao nikada biti problem, ocijenila je ministrica.

Naglasila je da je situacija u Gospiću problem, posebno zbog osjetljivosti krškog područja, da se rizici ne trebaju podcijeniti, ali da se ne radi o najvećoj ekološkoj katastrofi. Mostova zastupnika Zvonimira Troskota optužila je za provođenje verbalnog zlostavljanja i nasilništva, pozivanja na javni linč.

Jelena Miloš (Možemo!) pitala je zašto sanacija nije počela ranije. "Rekli ste da se provodila istraga DORH-a. Ona je trajala od srpnja 2025., a vaša Vlada je tek tada uvrstila Gospić kao jednu od lokacija za sanaciju. Dakle, niste ju uvrstili prije. Dapače, u veljači 2025. rekli ste da sanacija nije započeta niti se može, ne zbog istrage, nego zato što se otpad nalazi na privatnom zemljištu", kazala je Miloš.

Vučković je kazala da je u veljači 2025. to rekla jer tada još nije bilo pravne osnove te da je Vlada odlučila stvoriti ju, zbog čega je izmijenjen i financijski plan Fonda.

"Nije zabrana bila od srpnja, već, otkako smo saznali, od veljače, ali kako sam znala s kim imam posla, to sam tražila napismeno od DORH-a, odnosno Fond. Vidjela sam s kim imam posla, pa sam tražila u srpnju, a u studenom smo odmah počeli s aktivnostima sanacije", odgovorila je.

Vučković Sandri Benčić (Možemo): Premijer je za situaciju u Gospiću znao kad i cijela Hrvatska

Odgovarajući Sandri Benčić (Možemo!) kada je informirala premijera da je u Gospiću skladišten i zakapan opasan otpad, Vučković je kazala da je premijer za situaciju znao kada i cijela Hrvatska, od veljače 2025..

Na pitanje Mostova zastupnika Ivana Matića o balama koje su iz Varaždina završile u Diklu, odgovorila je da to treba pitati Grad Varaždin koji je osnovao povjerenstvo za načine zbrinjavanja, proveo javnu nabavu i elaborate.

"Odabrano rješenje je mehaničko-biološka obrada, ja ga ne bih odabrala jer je to jako suzilo konkurenciju, proslijedila sam vaše upite inspektoratu, nemam još odgovor", rekla je, a Matić uzvratio kako je inspektorat već prije 10 dana utvrdio te tvrdnje.