Pritvorili nasilnika s Peščenice: Terete ga za pokušaj ubojstva

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (39) koji je prekjučer izudarao svoju bivšu partnericu po glavi, a zatim ju strpao u prtljažnik automobila dok su u njemu sjedila njihova zajednička djeca. Sumnjiče ga za pokušaj ubojstva i povredu djetetovih prava.

Muškarac je završio u pritvoru, a kaznenu prijavi dostavili su Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

U četvrtak u 17.20 sati otac (39) je, nakon prethodnog dogovora, došao po djecu koju ima s 26-godišnjakinjom. Dovezao se do stambene zgrade na zagrebačkoj Peščenici. Parkirao je iza zgrade. Nakon što je djecu stavio u auto, prišao je žrtvi i tvrdim predmetom, koji je sakrio u vrećici, udario ju je više puta po glavi. Nakon toga ugurao ju je u prtljažnik Škode Superb.

- Susjeda mi je rekla da je čula nekakve krikove. Mislila je da neko malo dijete plače - rekla nam je stanarka zgrade u Ulici dobrovoljačke oružane skupine Ban Jelačić u Zagrebu. I drugi susjedi čuli su krike.

- Došao sam do prozora i vidio kako joj pomažu dva muškarca - rekao je susjed koji je čuo krikove pa je pogledao što se događa iza zgrade. Zagrebačka policija kaže kako su tri muškarca, koji su vidjeli što se događa, pohitali u pomoć žrtvi. Oni su zajednički odgurnuli nasilnika od vozila i na taj način omogućili napadnutoj da pobjegne u obližnju zgradu.

- Nakon napada uspjela je pobjeći do ulaza, gdje ju je sakrio jedan susjed. Kad je stigla policija, temeljito su sve pretražili provjeravajući nije li se napadač negdje sakrio, no on je u međuvremenu već bio pobjegao - rekao nam je predstavnik stanara.

- Na ulazu u zgradu i u liftu sve je bilo puno krvi. Navečer je ispred zgrade bilo desetak policijskih automobila i očevid je potrajao do kasno u noć, a ispred ulaza je također dugo ostalo nekoliko policajaca.

Policija je pregledala i snimke videonadzora, koje će im pomoći da utvrde što se dogodilo. Kako doznajemo, napadnuta žena je podstanarka u toj zgradi, živi s dvoje male djece, a napadač ne živi s njima.

On se nakon napada s njihovom djecom odvezao, a u četvrtak oko ponoći zaustavili su ga na području Osijeka. Kako su nam rekli u zagrebačkoj policiji, napadača će vratiti u Zagreb, gdje će nad njim provesti kriminalističko istraživanje. Tek nakon toga odlučit će hoće li ga kazneno prijaviti i za što - pokušaj otmice i(li) nanošenje teške tjelesne ozljede. Naime, liječničku pomoć pretučenoj pružili su u KBC-u Zagreb, gdje su utvrdili da je teško ozlijeđena. Prema Kaznenom zakonu, za nanošenje teške tjelesne ozljede propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Napadnuta žena: Imam 13 rana za šivanje

Hvala vam što ste uz mene. Djeca su nađena, a otac je priveden, objavila je na svom Facebook profilu žrtva (26) koju je nasilnik pretukao pa ubacio u prtljažnik. Teško ozlijeđena žena također je na “fejsu” objavila i fotografiju iz bolnice, koju je kasnije uklonila. Lice joj je natečeno, a glava u zavojima.

- Višestruki prijelomi lubanje, 13 rana za šivanje, zaostali metali u glavi. Desna šaka u potpunosti slomljena, vjerojatno idem na operaciju - navela je žrtva brutalnog napada.