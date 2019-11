Pritvorili su dvojicu mladića zbog zapaljenja automobila

Zagrebačka policija izvijestila je u subotu da je pritvorskom nadzorniku predala 26-godišnjaka i 23-godišnjaka koje je osumnjičila da su zbog nezadovoljstvom u poslovanju između dva trgovačka društva iz Zagreba krajem rujna zapalila dva osobna automobila na području Maksimira, u u vlasništvo obitelji oštećenih osoba.

Osumnjičeni su da su počinili kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu 60-godišnjaka i 62-godišnjakinje.

Naime, sumnja se da su 26-godišnjak i 23-godišnjak, motivirani nastalim nezadovoljstvom u poslovanju između dva trgovačka društva iz Zagreba od kojih je u jednom od njih zaposlen 26-godišnjak dok je drugo poduzeće u vlasništvo obitelji oštećenih osoba, 30. rujna oko 2.30 sati na području Maksimira došli do kuće 60-godišnjaka gdje su benzinom polili i zapalili dva osobna automobila marke Smart For Four i Mazda CX-3, u vlasništvu 60-godišnjaka i 62-godišnjakinje.

Vozila su u potpunosti izgorjela, a požar se proširio i na osobni automobil Citroen C4 31-godišnjaka koji je bio ispred kuće.

Materijalna šteta je zasad neutvrđena, a procjenjuje se da je veća od 200.000 kuna.