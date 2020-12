Dane Rončević, HDZ-ov donačelnik općine Jasenice, priveden je zajedno s ocem i bratom zbog sumnje na nanošenje teških ozljeda u pokušaju, neslužbeno doznajemo.

Navodno se trojac u Rovanjskoj kraj Zadra jučer potukao sa susjedom i, kako tvrdi susjedova supruga, izudarali su ga šakama, letvom i kamenom. Kako doznajemo, prenoćili su u pritvoru, kriminalistička obrada je u tijeku.

O Rončeviću, koji je ujedno i šef lokalnog Stožera civilne zaštite, već smo ranije pisali, kad smo ga uhvatili kako usred radnog vremena službenim općinskim autom odlazi kod prijatelja obavljati vodoinstalaterske poslove. Ipak, ovo je ozbiljnija priča.

O čemu se radi? Donačelnik Rončević već neko vrijeme ima nesuglasica sa svojim susjedom Jurom Ćozom koji tvrdi da mu fekalije iz septičke jame Daninog oca cure u kuću. Čini se kako je sad situacija eskalirala.

Sinoć nam se javila Jurina supruga Anica i uznemireno prepričala događaj koji se navodno odvio jučer oko 16 sati.

- Suprug se na cesti iznad kuće htio dogovoriti sa susjedom Ivanom Rončevićem, Daninim ocem, oko problema kojeg imaju. Muž je normalno pričao s Ivanom, inače starijim čovjekom, a onda je odjednom došao njegov sin Josip, Danin brat, i počeo prijetiti mom mužu. Njih dvojica su se potukli, a onda je prišao Dane sleđa i udario mog muža po leđima. Zatim je Ivan kamenom pogodio mog muža u oko, a Josip ga je tukao letvom. Okružili su ga, došla je cijela njihova familija - kaže nam gospođa Anica Ćoza.

'Sve su ih odveli u policiju, a mog muža u bolnicu'

Ona nije vidjela tučnjavu, ali, kako kaže, sve joj je prepričao svjedok.

- Ja sam bila kod kuće s dvoje male djece. Moj sin me pozvao kad je vidio policiju, mali ima traume, sutra ne može u školu. Sve je vidio svjedok koji nije dio obitelji Rončević, on mi je i ispričao što se dogodilo. Kasnije mi je muž sve to potvrdio i to stoji u policijskom izvještaju. Stavili su muža u auto, bio je ozlijeđen, a onda je policija ispitivala okupljene. Zatim su ih sve odveli u policiju, a mog muža su pustili i on je trenutno na hitnoj - prepričala nam je uznemirena gospođa Ćoza.

Čuli smo se i s Jurom, koji se u tom trenutku nalazio na hitnoj pomoći gdje su mu, kako kaže, dijagnosticirali teške tjelesne ozljede oka. Potvrdio je ženinu verziju priče.

Policija nam je službeno potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje u svezi kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju. Više detalja bit će poznato nakon očevida.

Neslužbeno smo još sinoć doznali kako su se u prostorijama policije nalazile tri osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem. Navodno su još uvijek tamo.

Radi se o gospodi Rončević, neslužbeno doznajemo.

Pokušali smo doći do Dane Rončevića, ali mobitel mu je isključen. Pokušali smo se javiti Martinu Baričeviću, načelniku općine Jasenice, ali nije nam odgovarao, kao ni općinski službenik za informiranje Mile Baričević.