Privremeno se ukida vinjeta na najskupljoj dionici autoceste u EU. Evo što to znači za Hrvate

Slovenska vlada odlučila je ukinuti naplatu vinjeta na dionici brze ceste Škofije-Kopar, čime će se olakšati promet između Hrvatske i Slovenije te smanjiti troškovi za putnike iz Istre i Italije. Odluka stupa na snagu 1. siječnja iduće godine, no bit će privremenog karaktera, a dio slovenske javnosti povezuje je s nadolazećim parlamentarnim izborima.

Ukidanje vinjeta odnosi se na prometno važan pravac kojim brojni Istrijani svakodnevno prelaze granicu, kao i na putnike koji cestu koriste na putu prema Italiji. Do sada je za manje od šest kilometara između Kopra i granice podno Škofija bilo potrebno platiti tjednu vinjetu od 16 eura. Odluka je rezultat višegodišnjih inicijativa i peticija slovenske oporbe i Talijanske unije.

Stanovnici s obje strane granice pozdravili su potez vlade, ističući da će ukidanje olakšati svakodnevni život i povezivanje obitelji koje žive između dvije države.

- To je davno trebalo ukinuti, za tako kratak put plaćati cijeli tjedan nije imalo smisla - rekao je Đimi iz Buzeta za HRT.

U Talijanskoj uniji zadovoljni su ishodom, ali s oprezom promatraju političku pozadinu odluke. Predsjednik unije Maurizio Tremul podsjetio je da se izbori u Sloveniji održavaju iduće proljeće te da bi odluka mogla imati i predizborni karakter.

Potpredsjednica slovenskog parlamenta Meira Hot (SD) naglasila je da je ukidanje vinjeta povezano s budućom izgradnjom brze ceste Kopar–Dragonja, koja bi trebala omogućiti trajno rješenje. Taj projekt, međutim, na čekanju je već gotovo dva desetljeća, a njegova realizacija očekuje se tek kroz deset godina.

Gradonačelnik Buzeta Damir Kajin upozorio je da Slovenija godinama odbija konkretnije projekte prometnog povezivanja, dok bivši hrvatski europarlamentarac Valter Flego smatra da realizaciju može ubrzati jedino Europska komisija.

Ukidanje vinjeta na dionici Škofije-Kopar putnicima će donijeti znatnu uštedu i jednostavniji prelazak granice. Hoće li ta odluka ostati trajna ili je riječ o kratkotrajnom političkom potezu, pokazat će vrijeme.