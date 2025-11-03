Obavijesti

News

Komentari 0
ODLUKA SLOVENSKE VLADE

Privremeno se ukida vinjeta na najskupljoj dionici autoceste u EU. Evo što to znači za Hrvate

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Privremeno se ukida vinjeta na najskupljoj dionici autoceste u EU. Evo što to znači za Hrvate
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Do sada je za manje od šest kilometara između Kopra i granice podno Škofija bilo potrebno platiti tjednu vinjetu od 16 eura

Slovenska vlada odlučila je ukinuti naplatu vinjeta na dionici brze ceste Škofije-Kopar, čime će se olakšati promet između Hrvatske i Slovenije te smanjiti troškovi za putnike iz Istre i Italije. Odluka stupa na snagu 1. siječnja iduće godine, no bit će privremenog karaktera, a dio slovenske javnosti povezuje je s nadolazećim parlamentarnim izborima.

Ukidanje vinjeta odnosi se na prometno važan pravac kojim brojni Istrijani svakodnevno prelaze granicu, kao i na putnike koji cestu koriste na putu prema Italiji. Do sada je za manje od šest kilometara između Kopra i granice podno Škofija bilo potrebno platiti tjednu vinjetu od 16 eura. Odluka je rezultat višegodišnjih inicijativa i peticija slovenske oporbe i Talijanske unije.

OD 1. PROSINCA Austrija uvodi jednodnevnu digitalnu vinjetu za 8,60 eura
Austrija uvodi jednodnevnu digitalnu vinjetu za 8,60 eura

Stanovnici s obje strane granice pozdravili su potez vlade, ističući da će ukidanje olakšati svakodnevni život i povezivanje obitelji koje žive između dvije države.

- To je davno trebalo ukinuti, za tako kratak put plaćati cijeli tjedan nije imalo smisla - rekao je Đimi iz Buzeta za HRT.

U Talijanskoj uniji zadovoljni su ishodom, ali s oprezom promatraju političku pozadinu odluke. Predsjednik unije Maurizio Tremul podsjetio je da se izbori u Sloveniji održavaju iduće proljeće te da bi odluka mogla imati i predizborni karakter.

STARE OTIŠLE U POVIJEST Slovenci uveli nove vinjete, evo što se mijenja za vozače
Slovenci uveli nove vinjete, evo što se mijenja za vozače

Potpredsjednica slovenskog parlamenta Meira Hot (SD) naglasila je da je ukidanje vinjeta povezano s budućom izgradnjom brze ceste Kopar–Dragonja, koja bi trebala omogućiti trajno rješenje. Taj projekt, međutim, na čekanju je već gotovo dva desetljeća, a njegova realizacija očekuje se tek kroz deset godina.

Gradonačelnik Buzeta Damir Kajin upozorio je da Slovenija godinama odbija konkretnije projekte prometnog povezivanja, dok bivši hrvatski europarlamentarac Valter Flego smatra da realizaciju može ubrzati jedino Europska komisija.

Ukidanje vinjeta na dionici Škofije-Kopar putnicima će donijeti znatnu uštedu i jednostavniji prelazak granice. Hoće li ta odluka ostati trajna ili je riječ o kratkotrajnom političkom potezu, pokazat će vrijeme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI

Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025