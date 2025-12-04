Obavijesti

TRUMP DOBIO DOZVOLU

Prizivni sud odlučio: Nacionalna garda se i dalje smije raspoređivati u Washingtonu

Gardijske snage u gradu uključuju kontingente iz Distrikta Columbia, kao i Louisiane, Mississippija, Ohija, Južne Karoline, Zapadne Virginije, Georgije i Alabame

Američki prizivni sud u četvrtak je donio pobjedu predsjedniku Donaldu Trumpu u njegovim naporima da zadrži snage Nacionalne garde u Washingtonu, zaustavljajući nalog nižeg suda kojim bi se raspoređivanje okončalo u nadolazećim danima. U pisanom nalogu, Američki žalbeni sud za Okrug Columbia ukinuo je nalog da snage napuste glavni grad do 11. prosinca. Nalog Okruga Columbia, iako nije konačan, dopušta Trumpu da nastavi raspoređivanje koje je započeo ovog ljeta i koje je pojačao kao odgovor na pucnjavu na dvoje pripadnika Nacionalne garde u blizini Bijele kuće 26. studenog.

Više od 2000 vojnika Nacionalne garde nalazi se u Washingtonu od Trumpovog početnog raspoređivanja u kolovozu, što je dio predsjednikove kontroverzne politike suzbijanja imigracije i kriminala usmjerene na gradove pod vodstvom demokrata.

Gardijske snage u gradu uključuju kontingente iz Distrikta Columbia, kao i Louisiane, Mississippija, Ohija, Južne Karoline, Zapadne Virginije, Georgije i Alabame. Američka okružna sutkinja Jia Cobb presudila je 20. studenog da je prisutnost trupa vjerojatno bila nezakonita. Privremeno je blokirala raspoređivanje, ali je svoju odluku odgodila na tri tjedna kako bi administraciji dala vremena da povuče snage, kao i da se žali na njezinu odluku.

Umjesto da započne s povlačenjem, Trump, republikanac, naložio je slanje dodatnih 500 vojnika u Washington nakon pucnjave na dva pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virginije, što su dužnosnici opisali kao "ciljani" napad. Jedna od dvoje pripadnika garde od tada je umrla od zadobivenih ozljeda. Afganistanski državljanin (29) suočava se s optužbama za pucnjavu, koja je potaknula Trumpa da dodatno pojača svoju antiimigrantsku retoriku i proglasi zaustavljanje migracija iz onoga što je nazvao "zemljama trećeg svijeta".  

