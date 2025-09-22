Priznale da su sudjelovale u švercu stotina kila kokaina i nagodile se, jedna će u zatvor

Aleksandru Pendevu (60) i suoptuženicima optuženima za krijumčarenje nekoliko stotina kilograma kokaina iz Južne Amerike u ponedjeljak nije počelo suđenje na Županijskom sudu u Zagrebu.

Naime, jedan od okrivljenih nije došao na raspravu, a njegov branitelj ispričao ga je rekavši da je u nekoj od zagrebačkih bolnica na pretragama jer ima ozbiljnih zdravstvenih problema, no nije znao reći kakvih. Obvezao se poslati sudu medicinsku dokumentaciju branjenika, koju će sud dati vještačiti. Ako utvrde da je neopravdano izostao, morat će platiti trošak otkazivanja rasprave.

Budući da suđenje formalno nije započelo, dvije optuženice odlučile su priznati krivnju i nagoditi se s Uskokom. Tako je Kristina M. osuđena na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina te će joj se oduzeti uvjet imovinska korist koju je nezakonito stekla u iznosu od oko 43.000 eura. Morat će platiti i troškove postupka u iznosu od oko 2300 eura.

Ljubica L. temeljem sporazuma stranaka osuđena je na 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Ranije je krivnju priznala još jedna optuženica i nagodila se, a Ljerka K. i dalje je u bijegu te će joj se suditi u odsutnosti.

Pendeva i još sedam optuženika Uskok je teretio da su od ljeta 2021. pa do 2. studenog 2022. iz Dominikanske Republike, Kolumbije i Ekvadora preko Belgije krijumčarili kokain do Luke Rijeka u Hrvatskoj. Podsjetimo, Pendev je poduzetnik iz Sjeverne Makedonije, koji ima i državljanstvo Bugarske i Ujedinjenog Kraljevstva, a kojeg Uskok sumnjiči da je, smatrajući se financijski zakinutim od partnera, u svibnju 2022. organizirao krađu pošiljke kokaina od oko 250 kilograma iz skladišta u Lučkom. Za daljnje skladištenje i čuvanje kokaina Pendev je angažirao Ljerku K. i Ljubicu L. (59), inače polusestre po majci, a po drogu bi odlazio osobno ili sa nevjenčanom suprugom, slikaricom iz Sjeverne Makedonije Vaskom D. (50).

Glavna veza za drogu s Južnom Amerikom bio je, smatraju istražitelji, Matej Žaja, koji je povezao Aleksandra Pendeva, Gorana B., koji je bio veza za Luku Rijeka, te još nepoznatih ljudi, a Pendev je potom za skladištenje, prijevoz i čuvanje droge angažirao Vasku D., Davora V., Kristinu M., Ljubicu L. i Ljerku K.

Smatraju da je skupina prokrijumčarila nekoliko stotina kilograma, od čega je preprodala najmanje 145 kilograma. Policija je ukupno pronašla i zaplijenila 105 kilograma kokaina. Kod Pendeva su u pretragama pronašli i prepravljeni plinski pištolj s prigušivačem i 10 komada streljiva, čije držanje građanima nije dozvoljeno, a USKOK je u optužnici predložio da se optuženicima oduzme nezakonito stečena imovinska korist od 3,1 milijun eura.

Drogu su prevozili u pošiljkama kamena, među sušenom goveđom kožom te među voćem. Uvoz su obavljali preko više tvrtki koje je kontrolirao Pendev, a kako ne bi bilo problema te kako ne bi pobudili sumnju obično bi prvo organizirali "probnu" pošiljku bez droge, dok bi potom u sljedećoj pošiljci bila skrivena droga, bilo među robom koja se uvozi, bilo u konstrukciji samog kontejnera.

Kako je u svibnju 2022. došlo do raskola u grupi, posljednju pošiljku kokaina skrivenu među bananama koja je išla preko Luke Antwerpen u Kraljevini Belgiji nije preuzeo Pendev već naknadno netko drugi.

Optužnicu protiv ove skupine Uskok je podigao krajem listopada 2023., a obrane su ranije tražile da se iz spisa izdvoje rezultati pretraga te tajno snimljeni razgovori, što je sud odbio.

