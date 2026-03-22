POTRES PRIJE ŠEST GODINA

Prizori su obišli svijet: Trudnice i rodilje u papučama su napustile Petrovu i izašle na hladnoću

Prizori su obišli svijet: Trudnice i rodilje u papučama su napustile Petrovu i izašle na hladnoću
Foto: Marko Prpić/Pixsell

Trudnice i rodilje iz Petrove izjurile iz bolnice tog hladnog jutra, 22. ožujka 2020. godine, u spavaćicama i ogrtačima, bez čarapa i s laganim šlapama na nogama...

Šest godina od strašnog zagrebačkog potresa je iza nas. Grad je bio prazan i tih, a onda se u 6.24 prolomio glasan prasak i sve se počelo tresti.  Prvo je treslo  5,5 po Richteru, a onda u 7.01 još jedno podrhtavanje od 5,0 po Richteru. Među  brojnim građevinama koje su tad stradale bila je i Petrova bolnica. 

evakuirane trudnice u petrovoj 01:32
evakuirane trudnice u petrovoj | Video: 24sata/pixsell

Trudnice i rodilje iz Petrove izjurile iz bolnice tog hladnog jutra, uglavnom u spavaćicama i ogrtačima, bez čarapa i s laganim šlapama na nogama.

Bilo je hladno, padao je snijeg...  Dirljive fotografije snimljene ispred bolnice obišle su svijet...

Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode
Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode
Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode
Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Temperatura je bila tek nešto iznad nule.Novopečene mame s tek rođenim bebama u rukama stajale su na hladnoći, kao i žene koje su bile u trudovima.  Svi su morali napustiti bolničku zgradu. Sva nedonoščad iz jedinice intenzivnog liječenja sigurno je smještena u KB Dubravu. 

U roku od sat vremena ispred bolnice našlo se stotine navijača Dinama. Iz svih zagrebačkih kvartova, od Dubrave do Jaruna. Svjesno su stavili glavu na kocku jer im nije bilo svejedno što će i kako će u tim trenucima reagirati oni najnemoćniji i najslabiji. 

Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode
Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Navijači Dinama, pohitali su u pomoć noseći deke i osobne stvari preplašenih žena, koje su toplinu kreveta morale zamijeniti parkiralištem ispred bolnice.

Medicinske sestre donosile su nam deke da se ogrnemo i navlačile su nam čarape na noge, ispričale su nam. 

Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode
Zagreb: Ljudi ispred Klinike za ženske bolesti i porode | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nakon strašnog potresa tog jutra, na svijet došle dvije bebe u Petrovoj

