Trudnice i rodilje iz Petrove izjurile iz bolnice tog hladnog jutra, 22. ožujka 2020. godine, u spavaćicama i ogrtačima, bez čarapa i s laganim šlapama na nogama...
Prizori su obišli svijet: Trudnice i rodilje u papučama su napustile Petrovu i izašle na hladnoću
Šest godina od strašnog zagrebačkog potresa je iza nas. Grad je bio prazan i tih, a onda se u 6.24 prolomio glasan prasak i sve se počelo tresti. Prvo je treslo 5,5 po Richteru, a onda u 7.01 još jedno podrhtavanje od 5,0 po Richteru. Među brojnim građevinama koje su tad stradale bila je i Petrova bolnica.
Bilo je hladno, padao je snijeg... Dirljive fotografije snimljene ispred bolnice obišle su svijet...
Temperatura je bila tek nešto iznad nule.Novopečene mame s tek rođenim bebama u rukama stajale su na hladnoći, kao i žene koje su bile u trudovima. Svi su morali napustiti bolničku zgradu. Sva nedonoščad iz jedinice intenzivnog liječenja sigurno je smještena u KB Dubravu.
U roku od sat vremena ispred bolnice našlo se stotine navijača Dinama. Iz svih zagrebačkih kvartova, od Dubrave do Jaruna. Svjesno su stavili glavu na kocku jer im nije bilo svejedno što će i kako će u tim trenucima reagirati oni najnemoćniji i najslabiji.
Navijači Dinama, pohitali su u pomoć noseći deke i osobne stvari preplašenih žena, koje su toplinu kreveta morale zamijeniti parkiralištem ispred bolnice.
Medicinske sestre donosile su nam deke da se ogrnemo i navlačile su nam čarape na noge, ispričale su nam.
Nakon strašnog potresa tog jutra, na svijet došle dvije bebe u Petrovoj
