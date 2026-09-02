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IDE LI I VI NA PROSVJED?

Pro-life stranica poziva ljude na prosvjed za Liku: 'Ne obaziremo se na severine, dončiće i ...'

Piše 24sata,
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Pro-life stranica poziva ljude na prosvjed za Liku: 'Ne obaziremo se na severine, dončiće i ...'
Foto: Patrik Macek, PIxsell/Facebook/canva
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Riječ je o stranici koja za sebe kaže da je posvećena promicanju vrijednosti ljudskog života

U subotu 5. rujna u Zagrebu je prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici. Među onima koji pozivaju ljude da na prosvjed izađu je i samoprozvana pro-life katolička stranica Pravo na život.

" DOĐI NA VELIKI PROSVJED ZA NAŠU LIKU!!!

Danas je u pitanju Lika, sutra možda vaš grad, vaše mjesto! Branimo pravo na zdrav život, pravo na čistu vodu! Branimo budućnost naše djece! Ne obazirimo se na severine, borićke, dončiće i općenito šačicu ljevičarskih aktivista koji će možda doći na prosvjed, jer ovdje se radi o budućnosti Hrvatske!

Ono u Lici nije mali incident, to je ekološka katastrofa epskih razmjera! Ne dajmo da nas putem medija politička vrhuška obmanjuje i politizira. Krivci moraju biti kažnjeni, pa bilo ih sto, dvjesto ili petsto!

Uzmaka nema! Pokažimo svijetu svoju ekološku svijest i brigu za komad zemlje koji nam je Bog darovao!", poručili su u objavi.

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Inače, riječ je o stranici koja za sebe kaže da je posvećena promicanju vrijednosti ljudskog života.

"Vjerujemo da je svaki život Božji dar i da imamo odgovornost štititi one koji se sami ne mogu zaštititi. Naša je želja potaknuti razmišljanje o dostojanstvu života te osnažiti svijest o važnosti obitelji, roditeljstva i otvorenosti prema novom životu. Ne osuđujemo nikoga; želimo pružiti pogled utemeljen na kršćanskoj ljubavi, nadi i brizi za svakog čovjeka. Vjerujemo da se Hrvatska može duhovno i demografski obnoviti ako zajedno gradimo kulturu života i međusobnog poštovanja. Svoju misiju povjeravamo Božjoj pomoći i zagovoru blaženog Alojzija Stepinca, našeg nebeskog zaštitnika. U ovom poslanju želimo biti glas koji podsjeća na vrijednost života i poziva na odgovornost, solidarnost i ljubav."

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