Riječ je o stranici koja za sebe kaže da je posvećena promicanju vrijednosti ljudskog života
Pro-life stranica poziva ljude na prosvjed za Liku: 'Ne obaziremo se na severine, dončiće i ...'
U subotu 5. rujna u Zagrebu je prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici. Među onima koji pozivaju ljude da na prosvjed izađu je i samoprozvana pro-life katolička stranica Pravo na život.
" DOĐI NA VELIKI PROSVJED ZA NAŠU LIKU!!!
Danas je u pitanju Lika, sutra možda vaš grad, vaše mjesto! Branimo pravo na zdrav život, pravo na čistu vodu! Branimo budućnost naše djece! Ne obazirimo se na severine, borićke, dončiće i općenito šačicu ljevičarskih aktivista koji će možda doći na prosvjed, jer ovdje se radi o budućnosti Hrvatske!
Ono u Lici nije mali incident, to je ekološka katastrofa epskih razmjera! Ne dajmo da nas putem medija politička vrhuška obmanjuje i politizira. Krivci moraju biti kažnjeni, pa bilo ih sto, dvjesto ili petsto!
Uzmaka nema! Pokažimo svijetu svoju ekološku svijest i brigu za komad zemlje koji nam je Bog darovao!", poručili su u objavi.
Inače, riječ je o stranici koja za sebe kaže da je posvećena promicanju vrijednosti ljudskog života.
"Vjerujemo da je svaki život Božji dar i da imamo odgovornost štititi one koji se sami ne mogu zaštititi. Naša je želja potaknuti razmišljanje o dostojanstvu života te osnažiti svijest o važnosti obitelji, roditeljstva i otvorenosti prema novom životu. Ne osuđujemo nikoga; želimo pružiti pogled utemeljen na kršćanskoj ljubavi, nadi i brizi za svakog čovjeka. Vjerujemo da se Hrvatska može duhovno i demografski obnoviti ako zajedno gradimo kulturu života i međusobnog poštovanja. Svoju misiju povjeravamo Božjoj pomoći i zagovoru blaženog Alojzija Stepinca, našeg nebeskog zaštitnika. U ovom poslanju želimo biti glas koji podsjeća na vrijednost života i poziva na odgovornost, solidarnost i ljubav."
Hoćete li sudjelovati na provjedu?
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