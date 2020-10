'Probila se u domove i bolnice, sestre i doktori nam izgaraju'

Briga oko Covid-19 pacijenata je iscrpljujuća, zbog toga liječnici i medicinske sestre vrlo brzo dolaze do točke 'burnouta'. Premalo ih je...

<p>Još kada je epidemija krenula, prognoze su bile da će jesen biti najopasnija te da će pritom najviše ugroženi biti stariji, osobito oni koji žive po domovima.</p><p>Taj se scenarij polako obistinjuje, pa svakodnevno imamo neki novi dom u koji se probio virus, i gotovo bez iznimke dio zaraženih nažalost ne uspije preživjeti bolest. Posljednji podaci kažu da se virus pojavio i u Domu za starije na području Ozlja, gdje je zaraženo 12 korisnika, a jedna osoba je umrla. Svi oboljeli upućeni su na bolničko liječenje.</p><p>Prije nekoliko dana svjedočili smo proboju virusa u Dom za starije u Legradu, za koji se ispostavilo da je radio ilegalno, odnosno, godinama nije imao dozvolu za rad nadležnog ministarstva. Oboljelo je čak 17 štićenika, a da nije bilo epidemije, pitanje je koliko bi još dugo ovaj dom radio bez dozvola i mimo zakona.</p><h2>Nedostaje sestara</h2><p>Domovi za starije, općenito gledano, već se dugo suočavaju s problemom kroničnog manjka medicinskih sestara, pa je upravo na tu temu u četvrtak održan sastanak između predsjednika Hrvatske komore medicinskih sestara, <strong>Marija Gazića</strong> i državne tajnice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, <strong>Marije Pletikose.</strong></p><p>- Ogroman manjak sestrinskog kadra i prevelik broj zahtjevnih, kroničnih i palijativnih pacijenata na jednu sestru vrlo su ozbiljni problemi s kojima se suočavaju medicinske sestre u ustanovama socijalne skrbi – rekao je Mario Gazić.</p><h2>1050 respiratora</h2><p>U jeku epidemije problem s manjkom medicinskih sestara po domovima još više dolazi do izražaja, jer kada se virus probije, ugrožene su i te malobrojne zdravstvene djelatnice, pa ostaje otvoreno pitanje tko će brinuti o korinicima dok su one u samoizolaciji.</p><p>Kada su zdravstvene ustanove u pitanju, već se govorilo o tomu da je krucijalna stvar zaštititi zdravstvene djelatnike, jer ako oni ispadnu van pogona, pada i cijeli sustav. Prošlog vikenda na KBC-u Rebro bilo je zaraženo sedam liječnika i osam medicinskih sestara, kao i deset pacijenata.</p><p>No pomoćnik ravnatelja prim.dr. Milivoj Novak istaknuo je kako nije riječ o izvanrednoj situaciji, s obzirom da sporadične slučajeve imaju od početka epidemije te da nisu imali niti jedno žarište u bolnici.</p><p>Danima već govorimo i o broju respiratora koji su dostupni u sustavu, a poznato je da ih ima 800, dok se očekuje nabavka još 250. Dakle, ukupno 1050. No logično je – uređaj sam po sebi ništa ne znači ako nema stručnjaka koji bi s njima radili.</p><p><strong>Dr. Zdenko Povšić Čevra</strong>, dopredsjednik Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, kaže nam da je u Hrvatskoj trenutačno oko 600 specijalista anesteziologa, ali i da su, kada se gleda odljev liječnika iz Hrvatske, upravo anesteziolozi najbrojniji. Primjerice, između 2013. i 2016. godine otišlo ih je čak 53, što je devet posto od ukupno 580, koliko ih je tada bilo u Hrvatskoj.</p><h2>Iscrpljujući Covid-19</h2><p>A hoće li brojka od 1050 respiratora biti dovoljna za potrebe epidemije kod nas, kao i broj ljudi koji s njima rade?</p><p>- Trenutačno kod nas ima oko 600 specijalista anesteziologije i intenzivnog liječenja. To su dominantno liječnici koji vode jedinice intenzivnog liječenja. Potpunu sliku stanja u bolnicama ima sigurno Ministarstvo i pretpostavljam da su se organizacijski i opremom adekvatno pripremili. Tisuću i pedeset ventilatora moralo bi biti dovoljno. Mi niti prošle zime, prema mojim saznanjima, ni u jednom trenutku nismo iscrpili tehničke kapacitete. Broj liječnika specijalista AIL predviđen je ne samo za rad na odjelima intenzivnog liječenja već i za rad u operacijskoj sali. Naglašavam da je rad sa bolesnikom zaraženim COVID-om 19 izrazito fizički težak i iscrpljujuć - tumači dr. Povšić Čevra, dodajući da su u radu s COVID pozitivnim pacijentima smjene dežurnog osoblja skraćene na 12 sati, a rad pod punom opremom na četiri sata, jer duže fizički nije moguće izdržati.</p><h2>Brzi 'burnout'</h2><p>Kod osoblja, a tu se ne ubrajaju samo liječnici, brzo je dolazilo do iscrpljivanja i 'burnouta' te je stoga potreban veći broj liječnika da pokrije smjene.</p><p>- U zemljama koje su imale nagli porast oboljelih u kratkom vremenu došlo je do iscrpljivanja tehničkih kapaciteta, ali i liječnika i sestara upravo zbog toga. Ljudima koji rade na prvoj liniji stvarno treba odati počast – kaže dr. Povšić Čevra ističući da, prema njegovu mišljenju, scenarij Italije nije realan kod nas iz više razloga.</p><p>U prvom redu, sada znamo puno više o epidemiološkim karakteristikama bolesti i spremniji smo na</p><p>svim razinama, a Italija je imala specifičnu situaciju u kojoj se velik dio epidemioloških mjera u početku zaobilazio.</p>