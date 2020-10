Šostar: ‘Očekujem preko 200 slučajeva u Zagrebu. Maske će se morati nositi i na otvorenom‘

Ravnatelj očekuje da ćemo i sutra srušiti neslavni rekord: Ja očekujem preko 200 novozaraženih i preko 600 u samoizolaciji...

<p>Drugi dan zaredom Zagreb postavlja rekord po broju novozaraženih. Ima li grad rješenje za ovu situaciju pitao je ravnatelja NZJZ dr. Adrija Štampar Zvonimira Šostara reporter<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/zvonimir-sostar-o-epidemioloskoj-situaciji-u-zagrebu---623547.html" target="_blank"> Dnevnika Nove TV</a>.</p><p>Jednostavnog rješenja nema jer nema žarišta koje bi se gasilo. Zvonimir Šostar kaže da situacija još nije izmakla kontroli, ali je na najboljem putu. Na Cvjetnom trgu u Zagrebu u petak navečer bilo je "stotinjak mladih, nema distance, nema maske", kaže Šostar te ističe: "Čudimo se, a ne poštujemo mjere".</p><p>Ravnatelj očekuje da ćemo i sutra srušiti neslavni rekord.</p><p>"Ja očekujem preko 200 novozaraženih i preko 600 u samoizolaciji. Situacija je ozbiljna, virus nije oslabio. Brine me kao liječnika što je sve više starijih oboljelih", kaže Šostar te ističe da je vrijeme za nove mjere.</p><p>"U ponedjeljak krećemo s prijedlogom novih mjera, to su maske na otvorenom. Maska nije problem da se nosi kontinuirano. Italija je uspjela suzbiti drugi val maskama", rekao je Šostar. "Ova eksplozija u Zagrebu je samo rezultat naše nediscipliniranosti i neodgovornosti", kaže ravnatelj zavoda.</p><p>Šostar kaže da novi lockdown ne dolazi u obzir jer gospodarski država to ne bi mogla izdržati. "Ali očito će se morati brzo krenuti s oštrijim mjerama, dakle s kažnjavanjem onih koji se ne pridržavaju mjera jer im to omogućava Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti", rekao je Šostar te zaključio kako bi on nenošenje maske kažnjavao s 300 do 400 kuna, nakon čega, vjeruje, ne bi više bilo ljudi koji se ne pridržavaju mjera.</p>