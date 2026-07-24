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Problem s novcem u sportu je dublji od jednog korumpiranog

Piše Ivan Pandžić,
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Problem s novcem u sportu je dublji od jednog korumpiranog
Foto: Sanjin Strukic
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Pravi problem je da je ova shema godinama funkcionirala i što HOO nema razrađene jasne i čvrste kriterije po kojima neki sport dobiva više, a neki manje novca

Uhićen je dugogodišnji direktor olimpijskog programa Damir Šegota, ali problem je puno dublji i razgranatiji od jednog korumpiranog dužnosnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Uskok smatra da je Šegota godinama primao novac od Vedrana Pavleka kako bi Skijaški savez dobio više novca iz državnog proračuna koji raspodjeljuje HOO. Ne može se ne primijetiti apsurd: nakon što je Skijaški savez dobio više novca, Pavlek ga je na mjesečnoj bazi izvlačio lažnim fakturama, pa onda vraćao u gotovini u Hrvatsku i kao mito za Šegotu koji je više novca odobrio.

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