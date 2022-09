Problemi u Klinici za tumore: 'Otkazivali su mi zračenja, a imala sam rak tri puta'

Pacijentima oboljelima od karcinoma ponovno otkazuju termine za zračenje u zagrebačkoj Klinici za tumore jer jedan aparat za zračenje i dalje ne radi. To je za 24sata potvrdila Goranka Perc iz Udruge žena oboljelih i liječenih od raka "Nismo same". Ta udruga već godinama provodi projekt besplatnog prijevoza žena oboljelih od karcinoma u bolnicu na zračenje. Proteklih dana imale su dogovoreni prijevoz za nekoliko žena koje su trebale otići na Kliniku za tumore gdje su imale zakazane termine, ali su im iz Klinike otkazali iste.

- Žene su nam otkazale dogovoreni prijevoz jer su njima otkazali zračenje. To se konstantno događa. Sad je aktualno da aparat za zračenje ne radi jer pada kiša pa sve prokišnjava i aparat ne radi, ali aparati se često kvare neovisno o kiši, našim ženama to nije novost, to dodatno dolijeva stres koji proživljavaju zbog svoje bolesti. I sama sam prije šest godina išla na zračenje. Isto nisam u komadu odradila dogovorena zračenja jer se kvario aparat. Čekala sam po dva sata u čekaonici Klinike za tumore, da bi mi onda rekli da me ne mogu zračiti jer im ne radi aparat. Odlazila sam s posla na zračenje, ovo posebno teško pada ženama koje rade jer im to izaziva enorman stres - rekla je za 24sata Goranka Perc.

Dakle, stres je samim time jer imate karcinom i liječite se i onda još dodatan stres stvara činjenica da morate izlaziti s posla kako biste obavili zračenje, a ne znate kad ćete se vratiti. Mnoge žene taje da su bolesne da ne izgube posao. Znala sam tamo biti po dva sata i onda bi se još znalo dogoditi da sam uzalud čekala jer aparat ne bi radio, dodala je Goranka.

Činjenicu da aparat za zračenje u Klinici za tumore, koja pripada KBC-u Sestre milosrdnice, ne radi, potvrdilo nam je nekoliko liječnika iz same Klinike. Rekli su nam da se to često događa. Kontaktirali smo KBC Sestre milosrdnice, ali nam se do zaključenja broja nisu javili.

Da aparat za zračenje u Klinici za tumore svako malo ne radi potvrdila nam je i Sanja Šutej, članica Povjerenstva za prava pacijenata Grada Zagreba, koja već treći put boluje od karcinoma dojke, a mjesecima su joj otkazivali zračenje na Klinici za tumore.

'Sve to ruši zdravlje'

- Ja sam dva puta odradila serije zračenja. Prije šest godina i ove godine. Trebala sam odmah nakon kemoterapije ići na zračenje, i to još u listopadu 2021. godine. Na Klinici za tumore su mi stalno otkazivali zračenje jer im aparat za zračenje nije radio. Tek kad sam poslala pismo ministru Berošu, onda su se odjednom aparati popravili i u siječnju su me zvali na zračenje, čekala sam gotovo četiri mjeseca na početak zračenja. Kad su mi otkazivali termine, rekli su da im aparat ne radi. Žalosno je to, prvi put kad sam imala zakazani termin ove godine, došla sam u bolnicu i vratili su me doma jer su rekli da aparat ne radi. Dakle, ta činjenica, vi ste bolesni, borite se za život, dođete u bolnicu i onda vam kažu da je pokvaren aparat. Ili pak kreneš u bolnicu pa te zovu i kažu: 'Ne dolazite'. To je neizvjesnost koja dodatno ruši zdravlje pacijenata. Ne znamo ishod liječenja, ne znamo kako će nam utjecati ta odgoda zračenja na daljnju bolest. Ja sam odlučila progovoriti jer se borim za sve pacijente. I pozivam sve koji imaju problema da nam se jave - rekla je Sanja Šutej za 24sata.

Ivica Belina, predsjednik Koordinacije udruga u zdravstvu, dobro je upoznat s problemom aparata za zračenje u Klinici za tumore.

- Stvar je u građevinskim radovima koji nisu sanirani, očito električne instalacije nisu dobre kad ne mogu uključivati aparat za zračenje koji zato ne radi. To treba pod hitno riješiti, ponavljat će se ova situacija. Nije novost da se pacijentima odgađaju zračenja na Klinici za tumore. Pod hitno treba nešto napraviti. Trenutačno pacijentima stoji liječenje zbog takve situacije, a to je izuzetno loše jer ne znamo kakav će ishod liječenja biti s odgađanjem terapije - rekao je Belina za 24sata.

Aparate ne mogu mijenjati

Onkolozi s kojima smo razgovarali, a koji su htjeli ostati anonimni, rekli su nam da se plan zračenja radi za točno određeni aparat i da ako je jedan aparat u kvaru, istog pacijenta koji je na njemu trebao obaviti zračenje ne mogu prebaciti na drugi aparat.

Podsjetimo, prije tjedan dana smo pisali da je zbog nevremena koje je pogodilo Zagreb došlo do prokišnjavanja u prostoriji gdje se nalazi jedan od aparata za zračenje, zbog čega je došlo do kvara u napajanju aparata pa nije radio.

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, dr. Davor Vagić, tad nam je rekao kako mu je predstojnik Klinike za tumore, dr. Robert Šeparović, rekao da rade na otklanjanju kvara i da će aparat biti u funkciji. To se trebalo dogoditi još prošlog tjedna, no kako doznajemo, aparat još ne radi, a pacijentima i dalje otkazuju zračenja.

Vagić: Nadam se da će se stara zgrada Klinike za tumore renovirati

Tad nam je na pitanje kad će Klinika za tumore krenuti u obnovu jer se u staru zgradu nije ulagalo godinama, zbog čega su isti problem s prokišnjavanjem i kvarom uređaja imali i prošle i pretprošle godine, dok je ravnatelj još bio dr. Mario Zovak, dr. Vagić nam je odgovorio kako se nadaju da će se odobriti obnova stare zgrade u što skorijem roku.

- Obnovu smo prijavili i nadam se da će se stara zgrada Klinike za tumore renovirati preko Fonda solidarnosti MPO-a. Imali smo nedavno razgovore u Ministarstvu i očekujemo od njih pozitivan odgovor, tako da će ići cjelovita obnova zgrade - rekao nam je ravnatelj.

Problemi Klinike za tumore konstantno se produljuju i ne rješavaju. Spomenimo još kako se u srpnju 2021. godine u liječničkoj sobi Zavoda za onkologiju i radioterapiju Klinike za tumore urušio strop, curilo je i u drugoj liječničkoj sobi, a napuhnuti zidovi od vlage vidljivi su i u bolesničkoj sobi 807. Neke stvari su sanirane, ali i dalje curi u mnogim dijelovima Klinike za tumore, pa su tako pacijente ovih dana dočekale kante za vodu u čekaonici, a mnogi su već naviknuti da se aparati za zračenje u navedenoj Klinici godinama već kvare, zbog čega im otkazuju zračenje te se time povećava lista čekanja za navedene medicinske postupke.

Aparat je trebao proraditi prošli tjedan

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, dr. Davor Vagić, prošli tjedan je istaknuo da mu je predstojnik Klinike za tumore, dr. Robert Šeparović, rekao da rade na otklanjanju kvara i da će aparat biti u funkciji. To je trebalo biti još prošlog tjedna, ali aparat i dalje ne radi...

