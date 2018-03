Kaos na cestama: Snijeg i kiša lede se na tlu, budite oprezni!

Najhladniji ovogodišnji tjedan ne posustaje. U Hrvatskoj su se i u subotu gradovi na kontinentu budili s novim centimetrima snijega te temperaturama ispod nule. U Zagrebu su u 7 sati zabilježena 4 centimetra novog snijega (ukupno 15-20 cm), a u noći je padao i u Koprivnici, Bjelovaru, Kutini, Križevcima, Slavonskom Brodu, Varaždinu...

I u nastavku dana očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na Jadranu povremeno s kišom, a u unutrašnjosti i dalje sa snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3 na kopnu te od 7 do 13 Celzijevih na Jadranu.

Ujutro te ponovno poslijepodne i osobito prema večeri na kopnu će biti snijega i kiše koja se ponegdje može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, što bi moglo izazvati dodatne poteškoće u prometu.

Hrvatski autoklub (HAK) jutros je tako izvijestio kako se zbog kiše koja se smrzava na tlu te snijega vozi otežano u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici. Također, u Lici, Gorskom kotaru i dijelu Dalmacije magla mjestimice smanjuje vidljivost.

Magle ima i na autocestama: A1 između tunela Mala Kapela i čvora Otočac, tunela Sveti Rok i vijadukta Baričević, čvora Zadar 2 i Benkovac i na A6 Rijeka-Zagreb dionici vijadukt Bukovo - tunel Tuhobić, te povremeno i mjestimično od tunela Tuhobić do čvora Vrbovsko.

Ceste zatvorene zbog leda i snježnih nanosa

Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC8) prekinut je promet između čvora Rupa i graničnog prijelaza Pasjak.

Zbog leda na kolniku ili snježnih nanosa zatvorene su: DC69 Voćin-Djedovica, DC218 Dobroselo (g.ž.LS)-Mazin-Bruvno (DC1), ŽC3275 Stankovac-Jame, ŽC4113 Pasikovci-Toranj, ŽC4100 Krivaj-Biškupci, ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac, ŽC5128 Bogić Brdo-Lička Jesenica, ŽC5094 Jasenak-Stalak, ŽC5203 Brotnja-Srb-Sučević, ŽC4113 Pasikovci-Toranj, 4100 Biškupci-Poljanska, lokalne ceste Zalesina-Stari Laz, Senj-Podbila, u mjestu Francikovac, Stolac, Veljun Primorski, Selo Vratnik, Grabarje, Latinovac-Čaglin.

Samo za osobna vozila otvorene su: DC23 Kapela-Jezerane; ŽC5030 Platak-Kamenjak; ŽC5032 Gornje Jelenje-Crni Lug; ŽC5062 Lukovo-Lič; ŽC5094 Breze-Stalak; ŽC5110 Krmpote-Alan.

Evo i ostalih obavijesti HAK-a:

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a na pojedinim cestama je zabranjen promet za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom.

Zbog oštećenja bukobrana zatvoren je vozni trak na dionici ceste A7 čvor Šmrika-čvor Hreljin u smjeru Rijeke.

Zbog zimskih uvjeta promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom: Ličko Petrovo Selo, Užljebić; sa Slovenijom: Hum na Sutli, Harmica, Razvor, Pribanjci, Prezid, Čabar, Brod na Kupi.

U pomorskom prometu se povodom manifestacije Škraping 2018. na trajektnoj liniji Tkon - Biograd uvode dodatne vožnje: danas još u 21 sat iz Tkona za Biograd i u 21,20 sati iz Biograda za Tkon. Sutra, 4.3.2018. (nedjelja) u 11,30 sati iz Tkona za Biograd i u 12,30 sati iz Biograda za Tkon.

U nedjelju i ponedjeljak manji minusi, na Jadranu kiša

Prema trodnevnoj prognozi DHMZ-a u Hrvatskoj se i dalje očekuje hladnije vrijeme, no ne s tako velikim minusima kao što je to bio slučaj sredinom tjedna.

Na sjeveru i istoku Hrvatske temperature će padati do tek nekoliko stupnjeva ispod ništice, u Lici i Gorskom kotaru do -5, dok će u Istri i na Jadranu one biti na ugodnih dnevnih 11 do 14 stupnjeva. U unutrašnjosti se i dalje očekuje snijeg, no i kiša, a na Jadranu kiša, pogotovo u ponedjeljak.

Preventivne mjere obrane od poplava

Zbog najavljenih zatopljenja očekuje se topljenje snijega, a posljedično i rast vodostaja. Iz Hrvatskih voda su u petak upozorili na to, a započele su i preventivne mjere obrane od poplava koje, između ostaloga, uključuju i postavljanje montažnih elemenata tzv. box barijera na području Karlovca kao jednom od najugroženijih područja.

Hrvatske vode su u stalnom kontaktu s Državnim hidrometeorološkim zavodom i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, a u slučaju promjena vremenskih prilika i naglog zatopljenja ili većih kišnih oborina od trenutačno prognoziranih, zatražit će se sudjelovanje i drugih sudionika u obrani od poplava.